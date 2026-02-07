Smučarska uvertura v OI: Von Allmen pokoril konkurenco, Hrobat ostal zunaj najboljših 10

Favorite za zmago gre iskati med Italijani in Švicarji, izpostavljeni so predvsem domačini Dominik Paris, Giovanni Franzoni in Mattia Casse ter Švicarji Marco Odermatt, Franjo von Allmen in Alexis Monney.

Na startu bosta dva Slovenca, visoko uvrstitev pa bo lovil predvsem Miha Hrobat, na drugem treningu osmi najhitrejši. Ob njem bo tekmoval tudi Martin Čater. Hrobat se bo na progo Stelvio podal z 19. startno številko, Čater pa kot 30. smučar.

31-letni Hrobat se je v letošnji sezoni zgolj enkrat uvrstil med najboljšo deseterico, to mu je uspelo na smuku v Kitzbühelu. Kljub temu je Kranjčan prepričan, da lahko meša štrene pri vrhu lestvice: "Če gre vse po načrtu, odsmučam tako, kot znam in je vse v redu z opremo, se lahko uvrstim tudi med najboljše tri. Verjamem, da mi bo uspela dobra vožnja.