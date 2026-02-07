Naslovnica
Zgodba se razvija

Smučarska uvertura v OI: Von Allmen pokoril konkurenco, Hrobat ostal zunaj najboljših 10

Bormio, 07. 02. 2026 12.22 pred dvema minutama 1 min branja 4

Avtor:
L.M. STA
Franjo von Allmen

Smučarji se v Bormiu borijo za prvi komplet medalj na letošnjih zimskih olimpijskih igrah. Smuk na progi Stelvio bo postregel z eno večjih poslastic letošnjih iger. Za glavna favorita veljata Švicarja Marco Odermatt in Franjo von Allmen. Slovenec Miha Hrobat se bo po strmini spustil kot 19., cilj pa mu je preboj med najboljše tri. Poleg Hrobata bo Slovenijo zastopal tudi Martin Čater, ki se bo na progo podal s 30. štartno številko. Švicar Franjo von Allmen suvereno zaseda prvo mesto, na drugo mesto se je ob navdušenju domačih navijačev uvrstil Giovanni Franzoni. Na tretjem mestu pa je Marca Odermatta prehitel Dominik Paris. Miha Hrobat je v cilj prismučal z veliko zaostanka in trenutno zaseda 11. mesto.

Favorite za zmago gre iskati med Italijani in Švicarji, izpostavljeni so predvsem domačini Dominik Paris, Giovanni Franzoni in Mattia Casse ter Švicarji Marco Odermatt, Franjo von Allmen in Alexis Monney.

Na startu bosta dva Slovenca, visoko uvrstitev pa bo lovil predvsem Miha Hrobat, na drugem treningu osmi najhitrejši. Ob njem bo tekmoval tudi Martin Čater. Hrobat se bo na progo Stelvio podal z 19. startno številko, Čater pa kot 30. smučar.

31-letni Hrobat se je v letošnji sezoni zgolj enkrat uvrstil med najboljšo deseterico, to mu je uspelo na smuku v Kitzbühelu. Kljub temu je Kranjčan prepričan, da lahko meša štrene pri vrhu lestvice: "Če gre vse po načrtu, odsmučam tako, kot znam in je vse v redu z opremo, se lahko uvrstim tudi med najboljše tri. Verjamem, da mi bo uspela dobra vožnja.

zoi 2026 smuk bormio miha hrobat martin čater

