Dober mesec po prvi tekmi za svetovni pokal v novi sezoni bodo svojo prvo tekmo dočakali tudi tekmovalci v hitrih disciplinah. Slovenska reprezentanca je že dlje časa na treningu v Copper Mountainu, kjer pa letos pogoji za trening niso bili najboljši.

Glavni trener slovenske reprezentance Aleš Brezavšček je določil, da na start prve tekme uvrsti Miho Hrobata in Nejca Naraločnika ter Martina Čatra . " V Copper Mountainu ni veliko snega, zato proga za trening hitrih disciplin ni bila pripravljena. Imeli smo možnost treninga le na vrhu smučišča, a je bilo to v zelo omejenem obsegu. Zato pa je bil boljši trening veleslaloma, kjer smo naredili nekaj dobrih dni. Na tekmovalni progi za superveleslalom pa smo imeli na voljo le tri vožnje in v teh treh vožnjah sem poskušal dobiti potrebne občutke za tekmo, ki prihaja ," optimistično začetek sezone pričakuje Miha Hrobat.

"Ni bilo idealno, a vsi tekmovalci so imeli iste pogoje in bomo videli, kaj bi prinesla tekma. Zase pričakujem, da bom začel tam, kjer sem lani končal. Se pravi s konstantno hitrostjo in dobrimi občutki preko cele proge, da ne delam napak, ki mi vzamejo hitrost ter dober rezultat. Moje smučanje je na visokem nivoju, a bomo videli, kaj prinese tekma. Vsi vemo, da so treningi in tekma nekaj drugega. Nekateri tekmovalci podležejo pritiskom, jaz pa sem že večkrat dokazal, da sem na tekmi še boljši in to me navdaja z optimizmom. Zagotovo sem bolj samozavesten in bolj sproščen kot sem bil lani pred začetkom sezone," je še povedal prvi mož reprezentance za hitre discipline.

Malokrat se zgodi, da je na enem prizorišču ena tekma v hitrih disciplinah in druga v tehničnih, v Copper Mountainu pa je tako bilo že lani. V nedeljo tako druga tekma z novo opremo čaka Žana Kranjca. Lani je bil na zahtevnem ameriškem snegu odličen šesti, tudi v novi sezoni pa je najboljši slovenski veleslalomist prepričan, da se lahko bori za najvišja mesta.