Hrobat s 16. mestom na slovitem Streifu poskrbel za smukaški rezultat kariere

"To je bila ena zelo dobra vožnja. Kot sem rekel, že če popravim tiste napake od petka, sem lahko še višje in to sem pokazal. Bila je težka tekma, zelo slaba vidljivost. Na startu sem se poskušal prepričati, vedel sem, da sem lahko hiter in da mi take proge ustrezajo. Tako sem se res vrgel dol," je dejal 26-letni Miha Hrobat, ki je petkov smuk končal na 20. mestu.

Beat Feuz in Marco Odermatt, ki je za rojakom zaostal 21 stotink sekunde, sta se uvrstila pred Avstrijcema. Daniel Hemetsberger (+0,90) je bil tretji, Matthias Mayer je bil na četrtem mestu zgolj štiri stotinke počasnejši od rojaka na najnižji stopnički zmagovalnega odra. Hemetsberger je pri svojih 30 letih osvojil svoje prve stopničke v svetovnem pokalu. "Vesel sem, da sem presmučal od vrha do dna brez napak. Seveda smo Švicarji želeli vrniti udarec po zmagi Vincenta Kriechmayrja v Wengnu. Z Marcom nama je šlo dobro," je po zmagi rivalstvo z Avstrijci predstavil 34-letni Feuz, ki se mu je pred Streifom rodila druga hčerka.

Komaj drugič v zadnjih treh desetletjih se je zgodilo, da sta bila na prvem in drugem mestu odra za zmagovalce na smukih s Petelinjega grebena Švicarja. Pred dosežkom Feuza in Odermatta so bile na smuku 17. januarja 1992 celo vse tri pozicije na stopničkah v švicarskih barvah z dosežkom Franza Heinzerja na prvem, Daniela Mahrerja na drugem in Xavierja Gigandeta na tretjem mestu. Feuz se je šestič uvrstil na zmagovalni oder na smukih v Kitzbühelu, lani je zmagal na obeh, v letih 2016, 2018, 2019 in 2020 je bil drugi. Odermatt se je prvič na smukih na tem prizorišču prebil na oder za zmagovalce. Feuz je še 57. v karieri zasedel mesto na odru za zmagovalce v svetovnem pokalu ter 45. na smukih. To je njegova trinajsta zmaga na smukih v svetovnem pokalu, prva v zadnjih 12 mesecih, potem ko je zmagal na obeh smukih na Streifu. Ob tem ima še tri superveleslalomske zmage.