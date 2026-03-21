Hrobat na zadnjem smuku sezone do vrhunskega rezultata, zmagal Italijan Paris

Slovenska moška smukaška ekipa ima po zaslugi odličnih zadnjih tekem na finalu na Norveškem dva predstavnika. Na prvem treningu je bil Miha Hrobat najhitrejši med vsemi, Martin Čater pa je dosegel 18. čas z zaostankom + 1,38. "Sicer pa je počutje dobro in hitrost je tukaj. V soboto znova z enakim planom, na vso moč in nato v cilju pogledati na semafor," pravi Miha Hrobat.