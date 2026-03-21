Zgodba se razvija

Hrobat na zadnjem smuku sezone do vrhunskega rezultata, zmagal Italijan Paris

Kvitfjell, 21. 03. 2026 11.24 pred 24 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.J.
Miha Hrobat

Najboljše alpske smučarje v smuku je čakal le še zaključek svetovnega pokala v Kvitfjellu na Norveškem. Na uradnem treningu je bil najhitrejši med vsemi Slovenec Miha Hrobat, ki je tudi odprl zadnji smuk sezone in svoje delo opravil zelo dobro. Poslednji nastop je končal na odličnem petem mestu. Premočno je zmagal italijanski veteran Dominik Paris. Za Hrobatom je zaostal tudi izjemni Švicar Marco Odermatt. Martin Čater je z zaostankom slabih dveh sekund ostal brez točk.

Slovenska moška smukaška ekipa ima po zaslugi odličnih zadnjih tekem na finalu na Norveškem dva predstavnika. Na prvem treningu je bil Miha Hrobat najhitrejši med vsemi, Martin Čater pa je dosegel 18. čas z zaostankom + 1,38. "Sicer pa je počutje dobro in hitrost je tukaj. V soboto znova z enakim planom, na vso moč in nato v cilju pogledati na semafor," pravi Miha Hrobat.

Miha Hrobat
Miha Hrobat
FOTO: AP
alpsko smučanje hrobat smuk

Mejnik: Colorado Avalanche kot prvi do 100 točk in vstopnice za končnico

KOMENTARJI3

vicente
21. 03. 2026 11.32
in kdaj je prva naslednja tekma Avgusta (kriterij Savudrije)
Žmavc
21. 03. 2026 11.19
Naši so v najboljši formi poleti. Na pripravah na raznih ledenikih. Vse zastonj, all inclusive, no pressure... pa take.
oježeš
21. 03. 2026 11.31
So pa saj v svetovni klasi, kar ti očitno nisi. Čudno je le to, da so šele na današnji tekmi ob predhodni odpovedi dveh trenerjev ugotovili, da je oprema tista, ki ni v redu.
