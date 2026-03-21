Slovenska moška smukaška ekipa ima po zaslugi odličnih zadnjih tekem na finalu na Norveškem dva predstavnika. Na prvem treningu je bil Miha Hrobat najhitrejši med vsemi, Martin Čater pa je dosegel 18. čas z zaostankom + 1,38. "Sicer pa je počutje dobro in hitrost je tukaj. V soboto znova z enakim planom, na vso moč in nato v cilju pogledati na semafor," pravi Miha Hrobat.
Hrobat na zadnjem smuku sezone do vrhunskega rezultata, zmagal Italijan Paris
Najboljše alpske smučarje v smuku je čakal le še zaključek svetovnega pokala v Kvitfjellu na Norveškem. Na uradnem treningu je bil najhitrejši med vsemi Slovenec Miha Hrobat, ki je tudi odprl zadnji smuk sezone in svoje delo opravil zelo dobro. Poslednji nastop je končal na odličnem petem mestu. Premočno je zmagal italijanski veteran Dominik Paris. Za Hrobatom je zaostal tudi izjemni Švicar Marco Odermatt. Martin Čater je z zaostankom slabih dveh sekund ostal brez točk.
