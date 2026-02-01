Hrobat (spet) brez vrhunskega rezultata na generalki pred OI

V Crans Montani so izpeljali poslednji smuk za svetovni pokal pred začetkom olimpijskih iger v Italiji. Miha Hrobnat, najboljši slovenski alpinec za hitre discipline, tudi tokrat ni navdušil in ni krojil vrha. Dokaj slaba napoved pred olimpijskim smukom v Bormiu, kamor 30-letni Kranjčan potuje brez vrhunskega rezultata v tekoči sezoni ...