Hrobat: Večja napaka mi je vzela odlično uvrstitev

Kot je po tekmi dejal 30-letni Kranjčan, sta mu srednji in spodnji del zares dobro uspela. "Zgoraj sem naredil eno večjo in eno manjšo napako. Na koncu 11. mesto sploh ni slab izid, kot je bilo videti ob prihodu v cilj. Jutri je nova tekma in želim popraviti napaki."

Miha Hrobat, ki je nosil startno številko 6, je na koncu za zmagovalcem tekme Italijanom Dominikom Parisom zaostal 1,27 sekunde, od tretjega mesta pa ga je ločilo 64 stotink sekunde. Z 19. mestom (+2,38) se je izkazal Nejc Naraločnik, ki je prišel do najboljšega dosežka v karieri. Na smuku v Crans Montani je pred tem z 21. mestom prišel do prvih kariernih točk v konkurenci svetovnega pokala.

"Še ena odlična tekma za menoj, nov najboljši rezultat. Pogoji so bili zelo podobni kot v Crans Montani in mi očitno ustrezajo. Dobro sem se prilagodil in popravil napake iz treninga. Sedaj sledi priprava na jutri, kjer bom poskušal pridobiti še nekaj desetink, ki vem, da sem jih pustil," je dejal.