Hrobat želi v olimpijski sezoni letvico dvigniti še višje

Željan dokazovanja med smukaško elito, motiviran in sproščen. To je Miha Hrobat, četrti smukač prejšnje sezone svetovnega pokala. S 440 točkami je bil najboljši slovenski smučar v najmočnejši konkurenci. Pri 30 letih je s tremi uvrstitvami na zmagovalni oder odločen, da v olimpijski sezoni letvico dvigne še višje.