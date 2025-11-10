Svetli način
Zimski športi

Hrobat želi v olimpijski sezoni letvico dvigniti še višje

Ljubljana, 10. 11. 2025 22.18 | Posodobljeno pred 1 uro

Matic Flajšman
Željan dokazovanja med smukaško elito, motiviran in sproščen. To je Miha Hrobat, četrti smukač prejšnje sezone svetovnega pokala. S 440 točkami je bil najboljši slovenski smučar v najmočnejši konkurenci. Pri 30 letih je s tremi uvrstitvami na zmagovalni oder odločen, da v olimpijski sezoni letvico dvigne še višje.

alpsko smučanje miha hrobat
'Mislim, da smo konkurenčni najboljšim'

