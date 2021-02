Hrovatova druga, Robnikova tretja, Kranjec četrti v kvalifikacijah paralelnega veleslaloma

Kvalifikacije je dobila Švicarka Wendy Holdener. Zaostanek Hrovatove na drugem mestu je znašal devet stotink sekunde, zaostanek Robnikove pa 26 stotink sekunde, v konkurenci je ostalo 16 smučark.

Na startu kvalifikacij, ki so jih izpeljali na novi progi Lino Lacedelli, sta bili tudi Andreja Slokar (+1,19) in Neja Dvornik (+1,32) na 24. in 29. mestu.

Tudi Žan Kranjecin Štefan Hadalin sta se uvrstila v izločilne boje paralelnega veleslaloma na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo. Moške kvalifikacije je dobil Švicar Loic Meillard, drugi je bil Nemec Alexander Schmid (+0,22), tretji pa Avstrijec Fabio Gstrein (+0,23).

Kranjec je na četrtem mestu zaostal 24 stotink sekunde. Zaostanek Hadalina je na 16. mestu znašal 1,02 sekunde. Na startu je bil tudi Aljaž Dvornik (+1,77), ki je vpisal 28. mesto.

Paralelni veleslalom kot posamična disciplina za kolajne je prvič na sporedu svetovnih prvenstev v alpskem smučanju.