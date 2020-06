Meta Hrovat po novem z indivudualno ekipo: Vem, da gremo v pravo smer

Na "najvišje ležeči plaži v Sloveniji" so svoje načrte predstavili Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Žan Kranjec, Štefan Hadalinter trenerji Sergej Poljšak, Matija Grašič in Klemen Bergant. Ker kabinska žičnica med tednom ne obratuje, so se vsi udeleženci in novinarji na vrh morali pripeljati z avtomobili, po asfaltu in makadamu, povsem na koncu poti pa je sledil še finalni del po utrjeni progi za gorske gokarte. "Sezono smo končali 12. marca, drugače bi jo 12. aprila. Tako smo morali na sneg šele junija, ko se sicer ne hodi smučat, glede na vreme in pogoje. Ampak smo morali, kajti drugače, bi bil ta premor od marca do konec julija enostavno predolg," je uvodoma glavni izziv koronskega obdobja predstavil trener moške ekipe za svetovni pokal za tehnične discipline Klemen Bergant. Ekipa, v kateri sta Kranjec in Hadalin, je junijske razmere preizkušala na ledeniku Mölltal, kjer sta slovenska predstavnika na slalomskih in veleslalomskih progah v svetovnem pokalu, v sedmih dneh imela tri dni dobrega treninga, da sta dobila stik s snegom in opremo, kar je bilo zelo dobrodošlo. Kranjec, ki mu je skrajšana sezona preprečila sklepne boje za stopničke v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, je prepričan, da je naredil podlago za naprej za drugi sklop poletnih priprav. Tudi priprave Hadalina gredo dobro: "Naredil sem vse, kar sem si zamislil." Na švicarskih ledenikih, v Saas Feeju in Zermattu, se zaradi koronske krize obeta precejšnja gneča.