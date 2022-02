Hrovatova: Nekaj je zmanjkalo, nisem popolnoma zadovoljna, a sem dala vse od sebe

Sara Hector je na zimske olimpijske igre na Kitajskem pripotovala kot vodilna veleslalomistka v seštevku discipline v svetovnem pokalu alpskih smučark. S tremi zmagami v sezoni je napovedala, da jo na Kitajskem zanima zgolj kolajna in še to najžlahtnejša. To je v finalu tudi uresničila, potem ko je bila najhitrejša na prvi progi. Zmago je označila za noro: "Tako sem ponosna, ne morem tega izraziti z besedami. Res sem se trudila in dala vse, kar sem imela. To je preprosto neverjetno." Pred odhodom na OI je dobila oba januarska veleslaloma v Kranjski Gori in na Kronplatzu. Na Zlati lisici je slavila na nemirni podlagi na tekmi, na kateri sta imeli precejšnje težave obe glavni favoritinji, Slovakinja Petra Vlhova in Američanka Mikaela Shiffrin, ki se jima tudi na Kitajskem veleslalom ni posrečil. Hectorjeva se je med olimpijskimi prvakinjami za Švedsko pridružila Fridi Hansdotter, ki je zmagala na olimpijskem slalomu v Južni Koreji pred štirimi leti, Pernilli Wiberg, ki ima zlato z OI v Kvitfjellu in Meribelu (1994, 1992), in Anji Pärson, ki je skupaj s Hrvatico Janico Kostelić s šestimi olimpijskimi odličji najuspešnejša med alpskimi smučarkami. "Ne morem verjeti, tako dobro je. Za to sem delala skoraj vse življenje, neverjetno je, uspelo mi je. Utrujena sem, nisem veliko spala. Ves dan me je sililo na bruhanje, ker nisem toliko jedla," je še opisala Hectorjeva. V sezoni, v kateri pred Pekingom ni bila del najboljše veleslalomske trojice, se je na olimpijskem odru za zmagovalke znova znašla Italijanka Federica Brignone (+0,28), ki je veleslalomskemu bronu iz leta 2018 dodala srebro. Aktualna svetovna prvakinja v veleslalomu Lara Gut-Behrami (+0,72) iz Švice pa je z osmega mesta prve vožnje osvojila bron.