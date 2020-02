Hrovatova z novim odmerkom samozavesti, Bucikova obžaluje drugo vožnjo

Meta Hrovat je v soboto odlično odpeljala obe vožnji, kar je bilo na koncu dovolj za tretje mesto. V nedeljo se je izkazala tudi v slalomu, njeni slabši disciplini, saj je bila enajsta. Po preizkušnji je povedala: "Mogoče nisem izpeljala obeh voženj, kot bi si želela, toda glede na moje nestanovitne slalomske predstave z veliko odstopov in napak sem naredila dobri vožnji. Na tem lahko gradim naprej. Danes sem imela dobre določene odseke, na drugi vožnji v zgornjem delu, tudi v prvi je bilo tam nekaj uspešnih zavojev. Na ciljni strmini, kjer bi morala biti najboljša, pa se nisem najbolje znašla. Toda popotnica s teh dveh tekem je dobra in grem lahko sproščena na naslednja prizorišča, pomemben del sezone je še pred nami, čeprav temperature kažejo, kot da bo vsak čas konec zime. Po teh lepih izidih na Zlati lisici imam lahko veliko več samozavesti kot prej."

Med dobitnice točk je znova prišla tudi Novogoričanka Ana Bucik, ki je veleslalomskemu 14. mestu dodala 21. uvrstitev na slalomu. Kljub temu pa ni bila povsem zadovoljna: "Nisem se počutila slabo na drugi progi, imela sem premalo tempa in to se pozna. Želela sem si boljšega izida na slalomu, ampak bom morala dobiti več samozaupanja in ritma na treningih te discipline, da bo potem na tekmah bolje. Navzven nisem pokazala, da sem danes razočarana, ko sem prišla v cilj. Skupaj s sobotno tekmo pa lahko rečem, da je za mano lep vikend in s tem moram biti zadovoljna. Le današnja druga vožnja je bila slabša."

'Kot da bi smučala doma'

Velika junakinja vikenda v Kranjski Gori pa je bila, kot že rečeno, Petra Vlhova, ki je navdušila številne navijače, ki so dopotovali s Slovaške, za kar jim je bila izjemno hvaležna:"Počutila sem se kot doma, bilo je res izjemno veliko slovaških navijačev. Prihajajo pa na vse tekme po svetu v zadnjem času in me podpirajo. Bilo je zelo toplo danes, v drugi vožnji so bili pogoji že slabši kot prej. Ne vem pa, kaj se mi je primerilo med prvo vožnjo. Jezna sem bila, nisem nastopila sebi podobno. Med obema vožnjama sem imela veliko časa za premislek, ker je bil finale skorajda sredi popoldneva. V finalu sem dala vse od sebe, bila sem povsem na meji, brez česar tako ali tako ne moreš zmagati. Imela sem tudi srečo, ker je tik pred ciljem padla Anna Swenn Larsson, ki je imela izjemno veliko prednost in bi slavila, če bi prevozila še nekaj zadnjih vratc."