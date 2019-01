Hrovatova z izvrstnim napadom v drugi vožnji do 7. mesta na Kronplatzu

Na prvi progi na Kronplatzu, ki jo je zakoličil slovenski trener Denis Šteharnik , se je po pričakovanjih najbolje znašla daleč najboljša smučarka v svetovnem pokalu, Američanka Mikaela Shiffrin , ki ima pred drugouvrščeno Francozinjo Tesso Worley zajetno prednost (+1,39). Tretjeuvrščena Petra Vlhova na tretjem mestu zaostaja za tri stotinke sekunde več. Najboljša Slovenka je bila Meta Hrovat , ki je kljub zdravstvenim težavam v zadnjem obdobju zmogla prikazati zelo spodobno smučanje, kar jo je zavihtelo na 9. mesto. Ob Hrovatovi sta slovenske barve zastopali še Ana Bucik in Neja Dvornik , ki sta bili z visokim zaostankom prepočasni za najboljšo trideseterico. V drugi vožnji pa smo videli še boljšo izvedbo Mete Hrovat, ki je sicer v zgornjem in srednjem delu še nekoliko zaostala, a je v spodnjem 'spustila smuči' in ciljno črto prečkala z neverjetno prednostjo 95 stotink sekunde pred tedaj vodilno Švicarko Wendy Holdener .

Hrovatova je v primerjavi s prvo vožnjo pridobila dve mesti in na koncu končala na 7. mestu. Glede na številne zdravstvene težave v letošnji sezoni je ta rezultat lep obet pred domačo tekmo v Mariboru, ki bo na sporedu 1. februarja. Tudi tokrat je premočno slavila neustavljiva Mikaela Shiffrin, ki je drugouvrščeno Worleyevo prehitela za sekundo in 21 stotink, tretjeuvrščena domačinka Marta Bassino je za zmagovalko zaostala še za dodatnih 36 stotink sekunde. Do sedmega mesta so se razporedile še Petra Vlhova, Viktoria Rebensburg in Federica Brignone.



Veleslalom (ž), Kronplatz, končni vrstni red:

1. M. Shiffrin (ZDA) 2:04,75

2. T. Worley (FRA) 2:05,96

3. M. Bassino (ITA) 2:06,32

4. P. Vlhova (SLK) 2:06,81

5. V. Rebensburg (NEM) 2:07,06

6. F. Brignone (ITA) 2:07,11

7. M. Hrovat (SLO) 2:07,20

8. R. Haaser (AVT) 2:07,72

9. W. Holdener (ŠVI) 2:08,15

10. F. Hansdotter (ŠVE) 2:08,35



Veleslalom (ž), Kronplatz, 1. vožnja, vrstni red:

1. M. Shiffrin (ZDA) 1:01,95

2. T. Worley (FRA) +1,39

3. P. Vlhova (SLK) 1,42

4. M. Bassino (ITA) 1,47

5. R. Mowinckel (NOR) 1,50

6. F. Brignone (ITA) 1,61

7. V. Rebensburg (NEM) 1,70

8. R. Haaser (AVT) 2,00

9. M. Hrovat (SLO) 2,11

10. S. Hector (ŠVE) 2,33