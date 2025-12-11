Svetli način
Zimski športi

Hud padec Michelle Gisin prekinil trening ženskega smuka

St. Moritz, 11. 12. 2025 14.14 | Posodobljeno pred 51 minutami

A.V.
8

Na enem od zadnjih treningov smuka za alpske smučarke pred uvodno preizkušnjo nove sezone v svetovnem pokalu v hitrih disciplinah je v mondenem švicarskem zimovališču St. Moritzu prišlo do neljubega dogodka. Aktualna olimpijska zmagovalka Michelle Gisin je namreč v spodnjem delu proge izgubila nadzor na smučmi in grdo padla ter z visoko hitrostjo (110 km/h) priletela v zaščitno ograjo, nakar so jo z rešilnim helikopterjem prepeljali v bližnjo bolnišnico na dodatne preiskave.

Izkušena švicarska tekmovalka naj bi bila po zadnjih infomacijah iz St. Moritza pri zavesti, toda "na prvo žogo" se zdi, da se olimpijska zmagovalka in mlajša sestra nekoč izjemne Dominique Gisin ni uspela izogniti (hujšim) poškodbam.

Michelle Gisin je že tretja aktualna olimpijska zmagovalka v sicer izjemno močni švicarski ženski alpski ekipi, ki se je poškodovala v dozdajšnjem delu sezone 2025/26. Pred tem sta jo huje skupili tudi Lara Gut-Behrami in Corinne Suter.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V švicarskem taboru upajo, da jo bo za razliko od Gut-Behramijeve (strgana križna vez v levem kolenu) in Suterjeve (koleno in mečna mišica) vsaj Michelle Gisin odnesla brez hujših posledic. Dodajmo, da sta omenjeni nesrečnici že končali sezono.

alpsko smučanje svetovni pokal michelle gisin padec st. moritz ženski smuk trening
Ela Sever prvič na tekmah svetovnega pokala

Anže Kopitar v porazu Kingsov prispeval podajo

