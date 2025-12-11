Hud padec Michelle Gisin prekinil trening ženskega smuka

Izkušena švicarska tekmovalka naj bi bila po zadnjih infomacijah iz St. Moritza pri zavesti, toda "na prvo žogo" se zdi, da se olimpijska zmagovalka in mlajša sestra nekoč izjemne Dominique Gisin ni uspela izogniti (hujšim) poškodbam.

Michelle Gisin je že tretja aktualna olimpijska zmagovalka v sicer izjemno močni švicarski ženski alpski ekipi, ki se je poškodovala v dozdajšnjem delu sezone 2025/26. Pred tem sta jo huje skupili tudi Lara Gut-Behrami in Corinne Suter.