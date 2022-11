Huda poškodba avstrijskega smukača na treningu v Copper Mountainu

Po prvi pomoči na kraju dogodka so ga odpeljali v bolnišnico v Vailu, kjer je temeljit pregled pokazal odprt zlom leve noge, sestavljen zlom desne noge in raztrganino na desni roki. Specialista za hitre discipline je v nedeljo že operiral Randy Viola, zdravnik ameriške smučarske ekipe.

Smučar iz Višprijske doline (Weissbriach) je na svetovnem prvenstvu leta 2017 v St. Moritzu osvojil bron v superveleslalomu. V svetovnem pokalu alpskih smučarjev je zbral deset uvrstitev na zmagovalni oder, od tega je trikrat zmagal, prvič decembra 2016 na smuku v Val Gardeni, nato novembra 2018 na smuku v Lake Louisu, decembra istega leta pa je zmagal tudi na superveleslalomu v Beaver Creeku.

Potem ko so zaradi pomanjkanja snega odpovedali smuka v Zermattu, bodo specialisti za hitre discipline sezono začeli konec meseca v Severni Ameriki, s smukom in dvema superveleslaloma v Lake Louisu v Kanadi, od 25. do 27. novembra.