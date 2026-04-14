Zimski športi

Hudač prevzema vodenje panoge za smučarski tek

Ljubljana, 14. 04. 2026 17.20 pred 14 dnevi 1 min branja 0

STA
Vodja panoge za smučarski tek pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) bo od 1. maja dalje Ivan Hudač. Kot so zapisali pri SZS, je strokovni pripravil predlog sestave reprezentanc ter strokovnega kadra, ekipe bodo treninge začele že konec aprila, dokončno potrditev pa bosta odbor in zbor opravila na prihajajoči seji.

Miha Šimenc
Članska reprezentanca bo trenirala pod vodstvom novega glavnega trenerja Luke Gostinčarja in njegove pomočnice Eve Sever Rus. V ekipi so Miha Šimenc, Vili Črv, Nejc Štern, Anja Mandeljc, Miha Ličef in Anže Gros. "Pred nami je obdobje, v katerem želimo postaviti jasne temelje za dolgoročen razvoj. Ekipa ima dobro kombinacijo izkušenj in mladosti, naš cilj pa je, da z usklajenim delom dvignemo raven treninga in konkurenčnosti. Pomembno bo, da ostanemo potrpežljivi, a hkrati ambiciozni," je ob začetku novega cikla poudaril Gostinčar.

Preberi še Anja Mandeljc znova med trideset, v Cogneju točke tudi Mihi Ličefu

Ekipo U21/U23 bo vodil Rok Grilc, v njej pa bodo Lovrenc Karničar, Bor Petrovič, Philip Yazbeck Lavrič Pregelj in Lucija Medja. V reprezentanci U20, ki jo vodi Anže Obreza, so Tine Šporn, Ažbe Tičar, Zala Zupan, Ula Kuhar, Mija Kastelec, Meta Mozetič, Jaka Berdajs in Tine Mesner.

"Slovenski tek na smučeh bo v prihodnje še naprej temeljil na lastnem znanju, ob tem pa gradil ekipo za naslednji dve olimpijski obdobji, pri čemer bo imel pomembno strokovno vlogo tudi Ivan Hudač," so še zapisali pri SZS.

