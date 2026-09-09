Gost dim in ognjeni zublji: požar prekrižal načrte slovenskih smučarjev

Na spletnih straneh Mednarodne smučarske zveze Fis so postregli z informacijo, da je v nedeljo v velikem požaru zgorel hotel Alto Nevados. Obsežen požar je izbruhnil v zgornjem nadstropju petnadstropnega objekta okoli 17. ure. Močan in suh veter, ki piha po pobočju navzdol in je znan kot veter puelche, je povzročil, da so se ognjeni zublji hitro razširili tudi na prostore smučarske šole, restavracijo in izposojevalnice opreme.

Hotel je bil v celoti uničen, smučišče pa je začasno ustavilo obratovanje zaradi varnostnih pregledov, preden so tamkajšnji žičničarji začeli postopno ponovno odpiranje. Zaradi požara so začasno odpovedali tudi vse tekme nižje ravni. V času izbruha požara je bilo v hotelu 119 gostov in približno sto članov osebja. Med njimi so bili tudi veteranski smučarji iz 15 držav, ki so se pripravljali na veteranski masters. Vsi so se varno rešili. Po medijskih poročilih so številni gostje zbežali le v oblačilih, ki so jih imeli na sebi, ter za seboj pustili opremo, potne liste in osebne stvari.