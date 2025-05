Težja poškodba smučarskega tekača Šterna

Nejc Štern je v četrtek padel med treningom in si huje poškodoval nogo. V soboto je prispel v Slovenijo, kjer so zdravniki ocenili, da je potrebna operacija. Prestal jo je, rehabilitacija pa bo trajala najmanj tri mesece, je še zapisala SZS. "Počutim se dobro. Ravno sem dobro pričel trenirati, a je žal prišlo do poškodbe. Kljub temu ostajam pozitiven. Verjamem, da bom z dobro podporo ekipe, zdravnikov in najbližjih hitro okreval. Počitek bom izkoristil za delo na stvareh, za katere sicer zmanjka časa, in verjamem, da se bom vrnil še močnejši," je za SZS sporočil Štern.

Slednji je doslej v svetovnem pokalu zabeležil štiri uvrstitve med najboljših 30 v svetovnem pokalu.

Najvišje je končal na 17. mestu v Ruki na začetku prejšnje sezone v sprintu v klasičnem koraku. V ekipnem sprintu pa je najvišje posegel skupaj z Miho Šimencem v Cogneju z 11. mestom.