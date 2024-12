Hütter zmagovalka smuka v Beaver Creeku, Štuhec deseta

Hütter je slavila tretjo zmago v smuku po Lake Louisu leta 2017 in v Saalbachu marca letos. Preostale štiri uspehe je 32-letnica dosegla v superveleslalomu, tako da ima v nedeljo lepo priložnost za nov uspeh.

Zdelo se je, da sta prvi dve mesti že oddani, ko sta povratnica v karavano Goggia in branilka velikega globusa Gut-Behrami vodili. Toda Hütter je s številko 11 po ne tako dobrih predstavah na treningih prikazala brezkompromisno vožnjo.

Štuhec je po lastnih besedah opravila odlične priprave na sezono, dobro se je privadila tudi na ameriški sneg, ko je formo pred tekmama pilila v bližnjem Copper Mountainu. Danes je imela v zgornjem delu proge tretji najboljši čas, nato pa je smučala nekoliko slabše in se morala zadovoljiti s solidnim 10. mestom.

Skoraj šest let po svoji zadnji tekmi svetovnega pokala je bila zdaj 40-letnica zadovoljna s svojim nastopom. "Bilo je res 'kul', bilo je zelo zabavno, še malo sem pritisnila. Sem dobro pripravljena, a potrebovala bom nekaj dirk, da pridem v ritem."

"Na progi sem se počutila zelo dobro, čeprav na startu ne tako dobro. A od trenutka, ko sem se podala na progo, je šla nervoza mimo, tako da sem smučala in uživala," je uvodoma za krovno slovensko zvezo iz ZDA sporočila Štajerka.

"Z rezultatom sem in nisem zadovoljna. Lahko bi bila hitrejša. So malenkosti, ki bi pomenile boljšo uvrstitev, in stvari, ki jih nisem naredila najbolje, za zadnji del proge pa imam velik vprašaj. Tam sem bila praktično vsak dan med najhitrejšimi, danes pa sem tam izgubila največ časa," je dodala Štuhec, ki pa vseeno z optimizmom pričakuje naslednje tekme.

"Vsekakor dobri nastopi dajo samozavest za naprej za sezono. Vesela sem, da smo začeli, in vem, da imam še dosti rezerve. Jutri je nov dan in nova priložnost. V načrtu imam popoln napad, a ne vem, kaj pričakovati. Dala bom poln 'gas' in potem bomo videli, kaj bo."