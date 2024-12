Hütter zmagovalka superveleslaloma v St. Moritzu, Štuhčeva 18.

Drugo mesto je pripadlo najboljši med Švicarkami. Lara Gut-Behrami , ki je nastopila pred Avstrijko, se je na progi zadržala 18 stotink sekunde dlje, tretje mesto je vpisala Italijanka Sofia Goggia . Zmagovalka superveleslaloma v Beaver Creeku je zaostala 33 stotink sekunde. Goggia in Gut-Behrami si na vrhu seštevka v disciplini delita 160 točk, Hütter ima za njima zgolj deset točk manj. Avstrijka je druga tudi v skupnem seštevku. Do vodilne je zaostanek zmanjšala na 37 točk. Na vrhu ostaja Švicarka Camille Rast (287), ki superveleslalomov ne vozi.

Cornelia Hütter , ki je zmagala na uvodnem smuku, vrhunsko pripravljenost kaže tudi na superveleslalomih. V Švici je osvojila osmo zmago med elito, peto superveleslalomsko, prišla je do jubilejnih 30. stopničk.

Ilka Štuhec je nastopila na 11. superveleslalomu na progi Corviglia, na kateri je leta 2017 osvojila prvi naslov svetovne smukaške prvakinje. Lani je superveleslalom na tem prizorišču končala na 31. mestu in ostala brez točk. Tokrat je veliko bolje opravila s preizkušnjo. Čeprav so si je na progi primerile napake, pa je uspela obdržati dovolj hitrosti. Ob prihodu v cilj je njen zaostanek znašal 1,68 sekunde, s katerim se je zavihtela na 16. mestu. Do konca sta jo nato prehiteli dve tekmovalki, tudi šampionska povratnica v beli cirkus.

V St. Moritzu, kjer je petkrat slavila, se je na veliko tekmovalno sceno znova vrnila šampionka Lindsey Vonn, ki je kot nekdanja lastnica velikega kristalnega globusa nastopila s startno številko 31. Štiridesetletna Američanka, ki je leta 2019 končala kariero, je po petletni odsotnosti iz bele karavane dokazala, da ni za staro šaro.