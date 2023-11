Iču v slovo: 'Njegova strast in predanost sta bili brezmejni'

V ponedeljek je odjeknila žalostna vest, da se je med delom v Planici smrtno ponesrečil dolgoletni vodja skakalnice Iztok Pergarec, mnogim bolj poznan pod vzdevkom Ič. Na Smučarski zvezi Slovenije so Iču v spomin zapisali: "Bil je izjemen poznavalec priprave Letalnice bratov Gorišek, njegova strast in predanost sta bili brezmejni."

V ponedeljek se je v Planici smrtno ponesrečila legenda planiške skakalnice Iztok Pergarec - Ič. Planica je bila njegov drugi dom, saj ji je svoje srce poklonil že kot mlad fant. Kot je nekoč dejal naši novinarki med obiskom priprav na največjo športno prireditev v Sloveniji, je že kot 10-letnik teptačem nosil malico in jih občudoval pri njihovem delu. Ko se jim je lahko končno pridružil, pa je postal nepogrešljiv člen pripravljalnega odbora tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih. Več kot 30 let je opravljal vodstveno funkcijo, najprej kot vodja teptačev, zadnji dve desetletji pa kot vodja skakalnice.

icon-expand Leta 2018 je planiške delavce med pripravo na polete obiskala naša ekipa ter govorila z vodjo skakalnice Iztokom Pergarcem. FOTO: Miro Majcen

Smučarska zveza Slovenije je v spomin na legendo zapisala, da je Ič, ki so ga vsi globoko cenili, v Planici našel svoj drugi dom. "Bil je izjemen poznavalec priprave Letalnice bratov Gorišek, njegova strast in predanost sta bili brezmejni. Njegov ponos je dosegel vrhunec, ko se je ob uradnih otvoritvah tekem FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih s slovensko zastavo spustil po doskočišču Planice, ob zvokih Zdravljice, ki so pod Poncami odmevali kot čarovnija."

Ič, ki je imel praktično vedno dve radijski postaji okoli vratu in značilen klobuk na glavi, je izkazoval svojo edinstvenost. "Kot vodja priprav letalnice je vedno poudarjal, da je največje priznanje zanj prišlo od tekmovalcev, ki so cenili njegovo delo. Teh priznanj je bil deležen nešteto," so zapisali na Smučarski zvezi Slovenije in dodali, da si bodo Iča zapomnili kot srčnega, a hkrati strogega vodjo, predanega svojemu delu. "Njegove izjemne veščine so ga pripeljale celo do Olimpijskih iger v Sočiju, kjer je s planiško ekipo skrbel za pripravo skakalnic."

icon-expand Druženje z Ičem je bilo vedno zabavno, saj je zelo rad rekel 'veselimo se', pravi Jure Fenz. FOTO: Miro Majcen

Jure Fenz, ratrakist in dolgoletni Ičev sodelavec, je bil ob žalostni novici pretresen. Za Planico in skoke, pa tudi za Slovenijo, je Ičeva smrt velik udarec, pravi. "Bil je izjemno karizmatičen človek. Teptače je imel v malem prstu, odlično je skrbel za organizacijo. Vsak, ki ga bo nadomestil, bo stopil v res velike čevlje," pripoveduje Fenz, ki bo Iča zelo pogrešal kot sodelavca, še bolj kot prijatelja. "Z Ičem smo se veliko smejali. Vedno je rekel 'veselimo se', to je bil tisti njegov stavek."