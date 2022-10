'Igranje v ligi prvakov je vrhunska izkušnja tako za fante kot za klub'

Tudi v Zugu niso nič prepuščali naključju, Ljubljančani so sicer začeli zelo napadalno, a so Švicarji znali odgovoriti. Izkoristili so že prvo igro z igralcem več in povedli. Znali so izkoristiti svoje priložnosti, teh so imeli veliko tudi zmaji in zadeli dvakrat – najprej Tadej Čimžar v drugi tretjini in v zadnji tretjini še Joseph Garreffa, ki je rezultat znižal na 4:2. Trener zmajev Mitja Šivic je tako iz gola potegnil vratarja Usa in zmaji so se poskušali Švicarjem približati s šestimi igralci na ledu. Prazen gol so izkoristili domačini in postavili končnih 5:2.