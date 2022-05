IIHF formalno potrdila SP 2023, Švica bo gostiteljica leta 2026

Kongres IIHF je prireditelja prvenstva potrdil, potem ko se je svet zveze še uradno seznanil z odpovedjo SP v Rusiji. Ta bi morala po prvotnih načrtih elito gostiti čez eno leto, a ji je IIHF zaradi vojaškega napada na Ukrajino tekmovanje že pred dvema mesecema odvzela. Finska in Latvija sta v kandidaturi ponudili dve znani prizorišči, Tampere, kjer prvenstvo sicer poteka že letos, in Rigo. Finci bodo imeli dvorano za 11.600 navijačev, Latvijci z Areno Riga za 9500. V Rigi so sicer SP izvedli že v letih 2006 in 2021.

Na kongresu je IIHF odločala še o SP elitne skupine leta 2026, a je bila to prav tako zgolj formalnost, saj je Švica po odpovedi Kazahstana ostala edina kandidatka. Za leti 2024 in 2025 sta bili tekmovanji že oddani – čez dve leti bo gostiteljica Češka s Prago in Ostravo, čez tri pa skupaj Švedska in Danska s Stockholmom in Herningom.