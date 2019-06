Ilka bo razkrila še zadnji kamenček v mozaiku: kdo bo prvi trener?

Po formalnem koncu sezone, ko je zaradi poškodbe izpustila sklepne boje za še drugi smukaški kristalni globus, je Ilka Štuhec zamenjala ključna člena svoje majhne ekipe, ki sta sodelovala pri vseh njenih največjih uspehih v svetovnem pokalu in na svetovnih prvenstvih v Sankt Moritzu in v Areju. Sporazumno se je razšla s trenerjem Grego Koštomajem, ki je nove izzive našel pri slovenski moški smukaški ekipi, ter kineziologinjoAnjo Šešum, ki bo poslej skrbela za pripravo avstrijskih smukačic, torej neposrednih tekmic Štuhčeve. Mariborčanka je formalno le dobra dva meseca delovala brez vseh članov ekipe. V času po poškodbi jo je na noge znova spravila fizioterapevtka Darja Kramberger - Piki, ki s Štuhčevo že dolgo sodeluje in je našo izjemno alpinko vrnila nazaj na smuči po vsaki njeni poškodbi. Pred dnevi je že predstavila dva nova člana ekipe, ki bosta poslej skrbela za kondicijsko pripravljenost slovenske smukaške kraljice. To sta Janez Grilin fizioterapevt David Kukovec. Še vedno pa je bilo neznanka ime novega odgovornega trenerja. Na nedavnem Večeru šampionov, na katerem je Smučarska zveza Slovenije podelila nagrade slovenskim športnicam in športnikov za dosežke minule zime, med prejemniki kipca Bloškega smučanja je bila tudi 28-letna Mariborčanka, je bila Štuhčeva na to temo še nekoliko skrivnostna.