Ilka brez olepševanja: To je dan za pozabiti. Treba se je resetirati

V zgornjem delu je nakazala, da ima zelo hitre smuči in je pripravljena na nov vrhunski rezultat. Njen zaostanek je bil minimalen, nato pa so se začele vrstiti napake. Večkrat je zgrešila idealno linijo in morala zavirati. Vse skupaj se je odrazilo na času, ki je v cilju pokazal +2,93. To je pomenilo celo 35. mesto in Mariborčanka je ostala celo brez točk svetovnega pokala. "Danes lahko rečem samo to, da je bil to en slab dan. Preveč sem razmišljala, kje moram kaj delati in slediti na progi. S tem sem bila tako zaposlena, da sem zraven pozabila smučati in napadati," je bila Mariborčanka brez dlake na jeziku v izjavi za spletno stran SZS. "To je dan za pozabiti. Treba se je resetirati in jutri ponovno na polno napasti," je dodala 32-letna alpinka in nato še enkrat razčlenila svoj ponesrečeni nastop v Kviftjellu. "Enostavno se nisem znašla. Nisem uspela izkoriščati smuči, da bi se odzivale, pač vse, kar bi načeloma morala," ni bila zadovoljna z nastopom. Bolj zadovoljna je s počutjem na Norveškem. "Tu se počutim zelo dobro, zelo mi je všeč, pokrajina, narava, tudi sneg. Proga je super, zelo zanimiva, zelo specifična," je bila bolj zadovoljna Mariborčanka, ki je na Norveškem opazovala tudi severni sij.