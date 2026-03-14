Zimski športi

Ilka ima dovolj: po koncu sezone končuje kariero

Ljubljana, 14. 03. 2026 11.37 pred 17 minutami 1 min branja 11

Avtor:
A.V. STA
Ilka Štuhec

Najboljša slovenska alpska smučarka zadnjih let Ilka Štuhec je napovedala slovo od belih strmin po zaključku sezone 2025/26. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku je odločitev o koncu kariere sporočila na dogodku Downhilka na smučišču Peca.

Smučišče na avstrijsko-slovenski meji je bilo v zadnjih letih pripravljalna baza specialistke za hitri disciplini, tako da ne preseneča, da je odločitev, da bo po koncu sezone svetovnega pokala 2025/26 končala tekmovalno pot, sporočila prav na Peci.

"Danes lahko potrdim, da bo finale svetovnega pokala na Norveškem zadnja postaja v moji smučarski karieri. Tudi na zadnjih dveh tekmah želim nastopiti tako, kot sem vedno - maksimalno pripravljeno in tekmovalno v iskanju najhitrejšega časa. Za vse ostalo bo dovolj časa po prihodnji nedelji," je odločitev o koncu kariere sporočila v čustveni izjavi.

Ilka Štuhec se pri 36 letih poslavlja od belih strmin.
Ilka Štuhec se pri 36 letih poslavlja od belih strmin.
FOTO: Profimedia

Ilka Štuhec bo nastopila še na finalu sezone svetovnega pokala na Norveškem. Priborila si je še zadnja nastopa na tekmah v smuku in superveleslalomu.

alpsko smučanje ilka štuhec slovo bele strmine svetovni pokal

Kopitarjev gol za pomembno zmago kraljev v New Yorku

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ReAnDa
14. 03. 2026 12.12
In katera sploh bo namesto nje?
Odgovori
0 0
Šumsko voče
14. 03. 2026 12.05
Pa so uslisane moje želje.pa kaj denarja prinesi nazaj
Odgovori
-1
1 2
Sl0venc
14. 03. 2026 11.59
Tako je že rekla. Jeseni bo spet rekla, da bo še smučala.
Odgovori
+1
2 1
JApajaDAja
14. 03. 2026 11.57
domen prvi !
Odgovori
0 0
setisfekšn
14. 03. 2026 11.56
Prav ima punca!!garala je dost in to si zasluži
Odgovori
+4
4 0
Jezna lepookica
14. 03. 2026 11.53
Prvilno.Zaslužiš si smučarski pokoj.
Odgovori
+8
8 0
konotera
14. 03. 2026 11.53
Najboljša slovenska smukačica vseh časov. Spoštovanje.
Odgovori
-1
4 5
kryptix
14. 03. 2026 12.00
Vseh časov? Je kar Tina Maze tista najboljša vseh časov in boljša od vseh naših skup v zadnjih 30 letih.
Odgovori
+6
6 0
Brus1234
14. 03. 2026 11.51
Pride čas za slovo.
Odgovori
+4
4 0
Miran1960
14. 03. 2026 11.47
No saj je res bil že čas za spoznanje, da ne gre več. Vsekakor pa čestitke za kariero in veselje, ki si nam ga prinesla s svojimi uvrstitvami in vedno dobro voljo. Srečno še naprej.
Odgovori
+9
9 0
Teleport
14. 03. 2026 11.47
Srečno naprej💪
Odgovori
+6
6 0
