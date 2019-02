Ilka in njena druga zlata snežinka: Štuhčeva z Vonnovo zvezda podelitve

Štuhčeva je bila zanjo na poslovilni tekmi neulovljiva, mednju se je z odlično vožnjo prerinila še Švicarka Corinne Suter, ki je bronu na superveleslalomu dodala še smukaško srebro. Slovenka, Švicarka in Američanka so na podelitvi sijale od zadovoljstva. Zdravljico so z Mariborčanko zborno zapeli tudi številni kurenti, ki so podelitvi dajali potreben slovenski ritem in pridih.

"Če sem že kdaj videla toliko ljudi v Areju? Ne, res ne vem, od kje so se vsi vzeli," je za smeh med zbranimi po podelitvi na glavnem odru poskrbela Štuhčeva. "Za mano je nora pot v zadnjih dveh letih in neverjetno je bilo biti tukaj s tema puncama ob meni,"je še dodala.