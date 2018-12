Ilka nasmejana: Dober začetek in že se veselim prihajajočih tekem

Po uvodnih dveh smukaških preizkušnjah svetovnega pokala je prišla na vrsto še superveleslalomska, prva v letošnji sezoni. Slovenske barve je znova branila Ilka Štuhec, ki je v prvih dveh dneh zasedla šesto in štirinajsto mesto, superveleslalom pa je končala na desetem mestu. Slovenski navijači so pesti stisnili pri startni številki 15. Štuhčeva je odlično smučala predvsem v spodnjem delu proge, zaloga zaostanka iz prve polovice pa je na koncu pomenila uvrstitev na šesto mesto. Ob njenem imenu se je izpisala številka +1,07, ki ji je na koncu prinesla deseto mesto in nov zelo dober rezultat. Američanka Mikaela Shiffrinje osvojila premierno superveleslalomsko zmago, na drugo mesto se je uvrstila Norvežanka Ragnhild Mowinckel, Nemka Viktoria Rebensburgje bila tretja.

"Na drugem intervalnem delu je bila malo preveč groba. Malo ji še manjka sproščenosti in spontanosti. Drugače je bil nastop dober. Tudi pristop je bil pravi, je napadala. Drsalni deli so pravi, ne samo v smuku, tudi v superveleslalomu. Hitrost je, zdaj pa moramo še malo narediti na tehnično bolj zahtevnih delih, kar pa pride s sproščenostjo in samozaupanjem," je superveleslalomski nastop Štuhčeve pohvalil trener Grega Koštomaj. "Prva tekma je bil kar velik psihični preizkus za Ilko pa tudi za vse okoli nje, za cel štab. Izšlo se je super. Bila je potrditev dobrih voženj s treningov. Na drugi tekmi je bil že zelo dober pristop, to je to, kar si želimo. Bila je človeška napaka, Ilka ni stroj, je samo človek. Zadnji dan je ohranila stik z najboljšimi na superveleslalomu. Mikaela je imela res dobro vožnjo, vse ostale pa niso bile predaleč stran. Če bi se vse izšlo, bi lahko bila vrhunska uvrstitev, a tudi s tem smo več kot zadovoljni in dobili smo potrditev, da smo na pravi poti," je Koštomaj povlekel črto pod uvodne nastope.