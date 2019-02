Ilka o Lindsey in Akslu: Ponosna sem, da tekmujem v času velikih šampionov

Ilka je sicer na novinarski konferenci, ki jo je organizirala za vse zbrane medije v Areju priznala, da je zelo dobrodošlo, da se vsi govorijo zgolj o Lindsey Vonn in njenem slovesu od belih strmin po svetovnem prvenstvu, saj to pomeni manj pritiska za njo in ostale smučarke, ki se bodo borile za zlato, srebro in bron v najhitrejši alpski disciplini."Pred smukom se govori zgolj o njej in to je njen pritisk. Za ostale to pomeni, da nas manj stvari moti pri pripravah, a na koncu dneva se moramo vse punce osredotočati zgolj nase in na lastne predstave. Na koncu dneva je naša naloga, da smučamo in ne razmišljamo o drugi. Na koncu bo govorilo zgolj smučanje," je uvodoma zbranim novinarjem zaupala Ilka.

O prijateljici Mikaeli

Ni skrivnost, da sta se Ilka in Mikaela Shiffrinzelo spoprijateljili v zadnjih sezonah in veliko časa preživita skupaj, tudi na treningih. Nenazadnje sta skupaj najeli letalo in iz Maribora pripotovali v Are praktično nemoteno, medtem ko so marsikateri smučarji imeli veliko težav z izgubljeno opremo in dolgo potjo na sever Švedske. Mariborčanka je tako spregovorila o Američanki, ki je na uvodni tekmi SP osvojila zlato v superveleslalomski preizkušnji. "Očitno ji je pomagalo to, da sva poleti skupaj trenirali super-G v Čilu," je najprej v šali dejala aktualna svetovna prvakinja v smuku. "Ne, ne vem, šalim se. Njeno smučanje je res izjemno. Vsi vidimo, da postaja vse bolj samozavestna tudi v hitrih disciplinah. In nič ne bi imela proti, da postaneva rivalki tudi na smukaških preizkušnjah, saj bi bila tudi tam izjemna," je o najboljši alpski smučarki ta hip povedala najboljša slovenska alpska smučarka zadnjih nekaj let.



O Lindsey in Akslu

Kot rečeno se Ilka ni izognila vprašanjem o Lindsey Vonn in Akslu Lundu Svindalu, ki se bosta oba upokojila po koncu letošnjega svetovnega prvenstva na Švedskem. "Ko ju gledam, si vedno ponovim, da sta to velikana našega športa. Res sta neverjetna in včasih si rečem, ne sprašujete mene, jaz sem Ilka in jaz želim zgolj smučati. Ampak sem prepričana, da napoči čas, ko se vsaka kariera enkrat konča in moraš vedeti kdaj končati in nadaljevati z novim poglavjem v življenju. Lahko samo rečem, da je bilo izjemno tekmovati v družbi tako veliki šampionov. Še prej v družbi Tine Maze, sedaj Lindsey, vsi rekordi, vsi dosežki, res si štejem v čast, da sem lahko tekmovala v času, ko je alpsko smučanje na tako visokem nivoju,"zaključi vselej nasmejana Ilka, ki je z zmago na smuku v Val Gardeni postala najuspešnejša smukačica v zgodovini slovenskega alpskega smučanja, prehitela je prav vzornico Tino Maze.