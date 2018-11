Ilka po poškodbi lovi nove globuse: Manjkajo še zadnje podrobnosti

Smukaška svetovna prvakinja je ta čas s svojo majhno ekipo v Kanadi, kjer se bodo konec meseca in v začetku decembra začele tekme svetovnega pokala v hitrih disciplinah za ženske. Mariborčanka se bo do začetka preizkušenj pripravljala v okolici Lake Louisa, prizorišča, na katerega Ilko Štuhec vežejo lepi spomini, saj je predlani tam dvakrat zmagala. Prav v Kanadi je zmagovito začela meteorski vzpon na smukaški vrh za svojo najboljšo sezono v karieri. Pripravljalno obdobje je bilo po koncu sezone 2016/17, ki jo je v svetovnem pokalu končala s sedmimi zmagami in 13 uvrstitvami na oder za zmagovalke, z naslovom prvakinje v smuku na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu ter malima kristalnima globusoma za najboljša seštevka sezone v smuku in alpski kombinaciji, neprostovoljno zelo dolgo.

Pred minulo sezono se je vmešala poškodba kolena, ki jo je oddaljila od belih strmin. Za najhitrejšo slovensko smučarko se bo tekmovalni premor sklenil po 621 dneh, 30. novembra, ko jo čaka prvi nastop v svetovnem pokalu, smuk v kanadskem Lake Louisu. Nazadnje je bila na startu v svetovnem pokalu 19. marca lani v Aspnu."Manjkajo še zadnje podrobnosti, da bom res lahko sproščena in pripravljena, predvsem pa, da si bom zaupala ob spustu po progi," je neučakana Štuhčeva.

Poškodbi Vonnove in Goggie

Še preden se je sezona začela, se vrstijo odpovedi. Med zadnjimi žrtvami poškodb je prva zvezdnica karavane Lindsey Vonn, ki bo svojo bržkone zadnjo sezono v karieri začela z zamikom. Američanka si je znova poškodovala koleno na treningu v Copper Mountainu, tako da bo izpustila tekmovanje na svojem najljubšem prizorišču v svetovnem pokalu, kjer je nanizala neverjetnih 25 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega ima kar 18 zmag. Američanka načrtuje preseči rekord slovitega Šveda Ingemarja Stenmarka, ki je zmagal na 86 tekmah za svetovni pokal, Vonnova je doslej zbrala 82 zmag. A loterija poškodb za zdaj ni na njeni strani. Prav Lake Louise oziroma "Lake Vonn" je tisti poligon, ki ji najbolj ustreza.