Ilka po 22. stopničkah v karieri: Dobro je vedeti, da bo tu prihodnje leto SP

Zaostanek Ilke Štuhec na drugem mestu je znašal zgolj 17 stotink sekunde. Mariborčanka je na svoji 220. tekmi osvojila karierne 22. stopničke v svetovnem pokalu, prve v tej sezoni. Do finala vodilna smukačica, Švicarka Lara Gut-Behrami, je na zadnji ženski tekmi sezone četrti kristalni globus v sezoni zapravila za 28 točk. Zadnji smuk je končala brez točk na 17. mestu. Na finalu sezone točke podelijo zgolj najboljši petnajsterici. Štuhčeva je z drugim mestom krepko popravila uvrstitev v končnem smukaškem seštevku. Sezono je končala kot osma smukačica sezone z 242 točkami. Pred sobotno tekmo je bila na 13. mestu.

Po upokojitvi Maruše Ferk edina slovenska tekmovalka v hitrih disciplinah je tako kot lani sezono končala na stopničkah. Na lanskem finalnem smuku, ki je bil v Andori, je 33-letna dvakratna svetovna prvakinja v smuku bila celo prva pred vso konkurenco, v soboto pa so jo zgolj stotinke ločile od 12. karierne zmage. Na progo se je pognala skorajda pri repu nastopajočih kot 18. od 21 tekmovalk, kolikor jih je bilo na startu. Že v prvem odseku je navijačem in najboljši Avstrijki zastal dih. V skoraj vseh odsekih je imela malenkostne zaostanke, v predzadnjem odseku pa je bila celo najhitrejša. Čeprav v cilju ni prevzela vodstva, je bila presrečna in se je kar ulegla na sneg.