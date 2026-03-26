Ilka se je poslovila z nasmehom na obrazu in s solzami v očeh

"Letos sem uživala, imeli smo se lepo. Tudi z vsem trdim delom in vsem kar smo dali čez, ni bilo pretežkih trenutkov," je na uvodu novinarske konference dejala Ilka Štuhec. "Že v petek sem kar nekajkrat jokala. A to so bile vesele solze," je o zadnji dirki v Kvitfjellu dejala smovenska šmučarka.
"Če se kaj posebnega ne zgodi, potem vstopam v zadnjo sezono kariere." Besede, ki jih je na uvodni novinarski konferenci pred začetkom sezone 2025/26 izrekla Ilka Štuhec. Alpska smučarka, ki tekmovalno leto zaključuje kot najvišje uvrščena Slovenka v skupnem seštevku svetovnega pokala.
Sezono zaključuje na 32. mestu skupnega seštevka. 40. je bil drugi najuspešnejši Slovenec Miha Hrobat. In danes – debitirala na ravni svetovnega pokala je 17. marca 2007 pri 16 letih – po skoraj 20 letih tekmovanj kariero uradno zaključuje. V ciljnem izteku je to že naredila, na finalu svetovnega pokala v Kvitfjellu na Norveškem. Zdaj bo to naredila še v rodnem Mariboru.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.