Zimski športi

Ilka se je poslovila z nasmehom na obrazu in s solzami v očeh

Maribor, 26. 03. 2026 10.15 pred eno minuto 1 min branja 20

Avtor:
M.F. M.D.
Ilka Štuhec

Dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec zaključuje uspešno športno pot. Krono kariere predstavljata zlati medalji v St. Moritzu in Areju, kot edini Slovenki pa ji je uspelo zmagati v smukaškem seštevku svetovnega pokala. Štuhec se je poslovila na novinarski konferenci.

"Letos sem uživala, imeli smo se lepo. Tudi z vsem trdim delom in vsem kar smo dali čez, ni bilo pretežkih trenutkov," je na uvodu novinarske konference dejala Ilka Štuhec. "Že v petek sem kar nekajkrat jokala. A to so bile vesele solze," je o zadnji dirki v Kvitfjellu dejala smovenska šmučarka.

"Če se kaj posebnega ne zgodi, potem vstopam v zadnjo sezono kariere." Besede, ki jih je na uvodni novinarski konferenci pred začetkom sezone 2025/26 izrekla Ilka Štuhec. Alpska smučarka, ki tekmovalno leto zaključuje kot najvišje uvrščena Slovenka v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Sezono zaključuje na 32. mestu skupnega seštevka. 40. je bil drugi najuspešnejši Slovenec Miha Hrobat. In danes – debitirala na ravni svetovnega pokala je 17. marca 2007 pri 16 letih – po skoraj 20 letih tekmovanj kariero uradno zaključuje. V ciljnem izteku je to že naredila, na finalu svetovnega pokala v Kvitfjellu na Norveškem. Zdaj bo to naredila še v rodnem Mariboru.

ilka štuhec smučanje

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ptuj.si
26. 03. 2026 11.45
3 leta prepozno slovo.
Odgovori
0 0
mungus
26. 03. 2026 11.44
Ilka hvala ti za vse lepe trenutke ...ful fajna punca si katera je vedno sprejela novinarje kljub trenutni krizi...zato ti želim vse fajn še naprej!
Odgovori
0 0
juventina10
26. 03. 2026 11.41
seveda dosežke Tince poznamo vsi,ampak ona je bila iz drugega planeta.
Odgovori
+2
2 0
juventina10
26. 03. 2026 11.40
še veliko,veliko vode bo preteklo čez slovenske reke,predem bomo imeli 8 fantov v slalomskem finalu in preden bomo v skupni razvrstitvi imeli vsaj"drugega"v skupni razvrstitvi( Jure Košir in Ilka).Velika hvala našim vsem bivsim smučarjem.bodočnost smučarjev pri nas bo težka.
Odgovori
+2
2 0
aple2014
26. 03. 2026 11.40
Ilka vse dobro in hvala💪❤️ upam da se srečamo kdaj na belih strminah🥶
Odgovori
+2
2 0
gullit
26. 03. 2026 11.34
Hvala ti za vse lepe trenutke, ki si jih nam prismučala. Še dolgo se nam bo kolcalo za teboj v hitrih disciplinah.
Odgovori
+7
7 0
GUNDABAD
26. 03. 2026 11.33
dober fotošop :), bravo
Odgovori
+3
3 0
palinko74
26. 03. 2026 11.30
nekaj pa je dosegla ne da ne
Odgovori
+4
4 0
gongash
26. 03. 2026 11.28
Mi gremo pa s "z nasmehom na obrazu in solzami v očeh" v službo. Še dolga do penzije 🤣
Odgovori
+3
3 0
Tinko22
26. 03. 2026 11.28
Ne gre mi iz glave njena izjava na TV po treningu izpred nekaj let, ko je rekla, da smrdi po švicu kot svinja, lahk preverite, da je to isto - javno izjavila... :-)
Odgovori
0 0
periot22
26. 03. 2026 11.12
Srečno Ilka na nadaljni življenjenski poti!
Odgovori
+5
6 1
Roger
26. 03. 2026 11.11
Pa daj že nehajte s to ilko madona ste dolgočasni !
Odgovori
-5
3 8
LeviTUMOR
26. 03. 2026 11.13
Pa dej že nehite skos vse metat na Janso, Madonna ste dolgočasni lewaci!
Odgovori
+3
4 1
sseebbaa
26. 03. 2026 11.07
hvala Ilka😍👍
Odgovori
+4
5 1
LeviTUMOR
26. 03. 2026 11.04
Na žalost smo preveč obremnjenj iz packarijami skrajnih levicarjev in o tem, da se morajo poslovit za vse vecne case, preden pokopljejo Slovenijo.
Odgovori
-2
4 6
periot22
26. 03. 2026 11.11
LeviTUMOR pokopal jo je tvoj Janez v 35 letih v politiki, Golob pa jo vleče ven iz dna!!!!!!!!!
Odgovori
+0
4 4
slovenoFOB
26. 03. 2026 11.00
Za postavt u kot namest fikusa bo dobra
Odgovori
-8
1 9
B00m
26. 03. 2026 10.48
Hvala za vse in srečno v življenju❤️
Odgovori
+6
9 3
Wild west
26. 03. 2026 10.31
❤️🫶🌹
Odgovori
+4
7 3
