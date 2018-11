Ilka se vrača na bele strmine: Upam na pozitivno tremo

Po treningu v Pitztalu minuli teden se bo ekipa do začet ka preizkušenj pripravljala v okolici Lake Louisa, prizorišča, na katerega Ilko Štuhec vežejo lepi spomini, saj je predlani tam dvakrat zmagala. Prav v Kanadi je zmagovito začela meteorski vzpon na smukaški vrh za svojo najbo ljšo sezono v karieri. Pripravljalno obdobje je bilo po koncu sezone 2016/17, ki jo je v svetovnem pokalu končala s 13 uvrstitvami na oder za zmagovalke in sedmimi zmagami, naslovom prvakinje v smuku na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu ter mali ma kristalnima globusoma za najbo ljša seštevka sezone v smuku in alpski kombinaciji, neprostovoljno zelo dolgo.

Poškodba 'odnesla' olimpijsko sezono

Pred minulo sezono se je vmešala poškodba kolena, ki jo je oddaljila od belih strmin. Za najhitrejšo slovensko alpsko smučarko se bo tekmovalni premor sklenil po 621 dneh, 30. novembra, ko jo čaka prvi tekmovalni nastop v svetovnem pokalu, smuk v kanadskem Lake Louisu. Nazadnje je bila na startu v svetovnem pokalu 19. marca lani v Aspnu."Z zadnjim tednom priprav na ledeniku v Pitztalu sem zelo zadovoljna. Čeprav je zapadlo kar nekaj snega in je bila podlaga mehka, smo iztisnili največ, predvsem so me navdušili spusti po največji strmini. Manjkajo še zadnje podrobnosti, da bom res lahko sproščena in pripravljena, predvsem pa, da si bom zaupala ob spustu po progi," je na svoji spletni strani poudarila Mariborčanka. Pred uradno vrnitvijo v svetovni pokal treme ne čuti:"Do tekem je vendarle ostalo še nekaj dni, verjamem pa, da bodo zadnji dnevi drugačni. Upam na pozitivno tremo, ki človeka žene naprej in ga dodatno motivira."

Z opravljenim v pripravljalnem obdobju je zadovoljen tudi trener Grega Koštomaj: "Razmere so bile ugodne z izjemo zadnjega obdobja, ko je bilo na trenutke preveč snega in drugič premalo. Kljub temu smo imeli denimo v Pitztalu na ledeniku veliko prostora, trenirali smo s slovensko moško reprezentanco, zato je tudi ta sklop minil dobro. Na treningih v Lake Louisu bomo dobili konkretnejše odgovore, dejansko pa se s konkurenco niti ne ukvarjamo. Osredotočamo se na to, da bo Ilka na tekmi pokazala maksimum. Sklop zadnjih priprav v Kanadi bo bolj ali manj namenjen simulaciji tekmovalnih razmer. Ne bo šlo več za toliko ponovitev, temveč za kakovost izvedbe in pripravo na tekmovanje. Upam na dobre razmere, menda ni pričakovati pretirane gneče. Želimo si kakovostno in v miru izkoristiti zadnji teden,"je še pojasnil Koštomaj.