Ilka Štuhec v lovu na novo odličje, megla preložila začetek

Slovenski smučarji so še na drugem SP po vrsti ostali brez uvrstitve na zmagovalni oder. Najbližje kolajni sta bila Štuhčeva s šestim mestom na smuku in Kranjec, ki je bil dvakrat šesti, na specialnem in paralelnem veleslalomu. Oba sta merila na odličji. Popravni izpit sledi že danes na prvih tekmah v svetovnem pokalu po SP.