Ilka Štuhec 16. na superveleslalomu v Kvitfjellu, zmaga Avstrijki Ortliebovi

Tokratna superveleslalomska preizkušnja je ponudila veliko presenečenj, saj so na končni vrstni red izredno vplivale vremenske razmere. V začetku tekme je močno snežilo, tudi vidljivost ni bila najboljša.

Še preden so se razmere poslabšale, je to dobro izkoristila Švicarka Jasmine Flury s startno številko 1, ki je imela kljub večji napaki v spodnjem delu toliko boljše razmere kot tekmovalke za njo, da je dolgo ostala v vodstvu. Po odstopu Avstralke Alice Robinson s številko 3 in daljšem premoru, so se pogoji na progi namreč le še poslabšali.

Razmere so se nato po prvi petnajsterici le malenkost umirile in Italijanka Sofia Goggia je z zelo napadalno in agresivno vožnjo prevzela vodstvo. Ko je že kazalo, da bo Goggia dobila današnjo preizkušnjo, se je spet vmešalo vreme. Po 25 tekmovalkah je namreč skoraj v celoti prenehalo snežiti, izboljšala se je tudi vidljivost. To je najprej izkoristila Franziska Gritsch, ki je v cilj pripeljala kot vodilna. Tri številke za njo se je na progo podala njena rojakinja Stephanie Venier, ki je njen čas z dobrim spodnjim delom izboljšala še za 26 stotink sekunde. Toda avstrijske prevlade še ni bilo konec.