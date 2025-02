Ilka Štuhec bo lovila 'popolno izvedbo'

"Sem zadovoljna s tem, kako sem smučala, a je še prostor za napredek," je dejala slovenska smukačica. "Čisto nič ne bo prepuščeno naključju, kar se tiče opreme, moje psihične in fizične priprave in vsega skupaj, tako da verjamem, da se bo vse skupaj 'poklopilo' točno tako, kot se mora, in bo en super dan, " je napovedala.

"Moram reči, da sem v veliki večini naredila to, kar sem si zastavila, prvi ovinek po desni nogi sem odpeljala bolje, ampak se da še bolje, in to 'šparam' za danes, da bo ves zgornji del perfekten, tekoč, bolj mehko čez vse valove v prvem delu, potem pa v nadaljevanju proge ," je po treningu dejala Ilka Štuhec .

Na lanski generalki, ko je Saalbach gostil finalne tekme svetovnega pokala, je zaostala zgolj 17 stotink za zmagovalko tekme, domačinko Cornelio Hütter. To so bile zadnje stopničke Mariborčanke med elito. Dvakratna smukaška prvakinja zelo dobro ve, kako napadati vrhunsko uvrstitev. To ji je na velikem tekmovanju uspelo najprej leta 2017 v St. Moritzu in leta 2019 še v Areju.

Štiriintridesetletnica je v konkurenci svetovnega pokala vpisala 22 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega 14 na tekmah v smuku, na sedmih smukih je zmagala. Na SP leta 2021 v Cortini d'Ampezzo je bila 14., pred dvema letoma na SP v Meribelu pa je smuk končala na šestem mestu.

Zadnji dve svetovni prvakinji prihajata iz Švice, Corinne Suter in Jasmine Flury. Od decembra so na štirih smukih v svetovnem pokalu zmagale tri tekmovalke – Hütterjeva, ki bo tudi danes med favoritkami, ter italijanski kandidatki za zmago Sofia Goggia in Federica Brignone, ki je to sezono na smukih zmagala že dvakrat.