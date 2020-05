Ilka Štuhec: Čudovito je smučati maja v Sloveniji, izbire tako rekoč nimamo

Kanin premore več metrov snežne podlage in kljub visokim temperaturam omogoča trening. Brez glavnega trenerja in serviserja se je ekipa znašla v nekoliko spremenjenih okoliščinah, a najpomembneje je, da je znova možen snežni trening. Na Kaninu bodo trenirali "dokler lahko". "Super je, da lahko izkoristimo to, da smo doma in tudi maja lahko smučamo kljub vsem neprijetnim okoliščinam, ki so nam vzele možnost za trening na ledenikih. Velika pohvala gre vsem na Kaninu, ki se res trudijo, urejajo proge in nam omogočajo smuko. Ne spomnim se, kdaj, oziroma če sploh, sem že kdaj maja smučala v Sloveniji. Za nas je bil čim hitrejši povratek na sneg ključen in na srečo nam je to uspelo," poudarja Štuhčeva, ki je morala spomladanski del priprav v zadnjih letih zaradi različnih dejavnikov večkrat izpustiti.

Vodji ekipe Darji Črnko, sicer mami najboljše slovenske smukačice, gre zahvala, da je z veliko logistične in organizacijske spretnosti uspela pripraviti trening na Kaninu in s tem nujne ponovitve na snegu. Treningi se začenjajo zgodaj zjutraj. Budilka zazvoni še preden zakikirika petelin, okrog 4. ure, ob sončnem vzhodu, kmalu po 5. uri zjutraj, pa se ekipa že požene na snežni površini. "Trenirati moramo zelo zgodaj, sicer je že pretoplo. Ampak v trenutni situaciji 'vzamemo', kar pač dobimo oziroma kar lahko. Izbire tako rekoč nimamo, zato smo zelo zadovoljni, da Kanin še vedno omogoča smuko. Obenem gredo vsem tukaj pohvale za pripravljenost in prilagodljivost," poudarja Darja Črnko, ki ob odsotnosti serviserja Aleša Sopotnika, ta je namreč obtičal v Kanadi in se v Evropo trenutno ne more vrniti, znova ureja tudi smuči.