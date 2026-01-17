Naslovnica
Zimski športi

Ilka Štuhec do osmega mesta v Trbižu, Delago zmagala pred domačim občinstvom

Trbiž, 17. 01. 2026 14.34 pred 9 minutami 3 min branja 7

Avtor:
L.M. STA
Ilka Štuhec

Ilka Štuhec je smuk za svetovni pokal alpskih smučark v Trbižu končala v najboljši deseterici. Mariborčanka je na enem najdaljših ženskih smukov zasedla osmo mesto. Zmagala je Italijanka Nicol Delago. Druga je bila Nemka Kira Weidle-Winkelmann, tretja je bila ameriška veteranka Lindsey Vonn.

Stopničke v Trbižu
Stopničke v Trbižu
FOTO: Profimedia

Tekmovalke so morale premagati progo Di Prampero, dolgo več kot tri kilometre, razlike pa so bile na koncu vseeno majhne. O zmagovalnem odru so odločale desetinke sekunde. Najbolje je z vsemi izzivi, ki jih je predstavljala proga, opravila 30-letna Nicol Delago (1:46,28), ki je bila najhitrejša že na petkovem treningu.

Delago je startala kot tretja ter za sekundo in šest stotink v cilju prehitela Ilko Štuhec, ki je nastopila pred njo s številko 2 in bila za zelo kratek čas vodilna. S številko 6 se je tik za Italijanko zavihtela Kira Weidle-Winkelmann, najboljše pa so bile še na startu.

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn
FOTO: Profimedia

Med njimi tudi z 41 leti daleč najstarejša udeleženka karavane Lindsey Vonn, ki je za zgolj 26 stotink zgrešila 85. zmago v karieri, 46. na smukih. Ameriška šampionka je tekmo končala na tretjem mestu. Že na petem smuku to sezono se je zavihtela na stopničke, zmagala pa je dvakrat v St. Moritzu in Zauchenseeju. To so bile njene 144. stopničke, 71. na smukih.

Najhitrejša Slovenka na smučeh Štuhec je želela v Trbižu, kjer si je tekmo zaradi bližine ogledalo tudi nekaj njenih navijačev, pokazati več. Merila je vsaj na stopničke na prizorišču, kjer je pred skoraj 15 leti, ko je bila karavana prav tako v Trbižu, nastopila kot predtekmovalka.

"Vsekakor je bila lepa priložnost, ko pride več navijačev in si tekmo ogleda v živo. Lepo je, čeprav sem že bila tu. Proga je čudovita, hiter smuk, žal sicer je danes malce vreme zagodlo, ampak vseeno na koncu dneva je tudi nekaj dobrih stvari, ki jih lahko vzamem s seboj," je povedala Štuhec v cilju.

Zadovoljna je s tem, kako se je pognala s starta, v prvem odseku je imela četrti čas.

"Tam, kjer je start superveleslaloma, sem šla preveč na 'ziher' tako kot tudi na petkovem treningu, ko nisem več ujela vrat. Sneg je bil drugačen, bili so nekoliko drugačni pogoji in sem izgubila nekaj časa, pred tretjim vmesnim časom me je enkrat še malce zasukalo, potisnilo še bolj ven, kjer sem spet izgubila nekaj hitrosti in časa, ki ga potem nisem mogla več nadoknaditi. Ne glede na to, kako dober je bil potem spodnji del," je dogajanje na progi opisala Mariborčanka.

Ilka Štuhec
Ilka Štuhec
FOTO: Profimedia

Vonn tudi po petem smuku sezone ohranja mesto vodilne v seštevku smuka s 400 točkami, 144 več jih ima od danes petouvrščene Nemke Emme Aicher. Štuhec je v tem seštevku 11. (-263). Na vrhu skupnega seštevka je z 923 točkami Američanka Mikaela Shiffrin, ki v smuku ne tekmuje. Vonn je skočila na tretje mesto v seštevku zime. Med Američankama je Švicarka Camille Rast, ki prav tako ne nastopa v smuku.

V Trbižu bo v nedeljo še superveleslalom. Pred odhodom na olimpijske igre specialistke za hitri disciplini čaka le še postanek v Crans Montani v Švici s smukom in superveleslalomom, in sicer 30. in 31. januarja.

trbiž smuk ilka štuhec

Nika Prevc navkljub vremenu znova suvereno najboljša na Kitajskem

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
17. 01. 2026 14.43
Trbiž je naš.
Odgovori
0 0
palinko74
17. 01. 2026 14.25
se ji je odprlo
Odgovori
+1
1 0
zajfa
17. 01. 2026 14.21
Super, danes je lep dan.
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
17. 01. 2026 13.53
Vonnova pa komaj 3. Pa tako sta bila komentatorja navdušena.
Odgovori
+0
1 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
17. 01. 2026 13.47
!!!
Odgovori
0 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
17. 01. 2026 13.47
Bravo Ilka
Odgovori
+2
2 0
bobiv
17. 01. 2026 13.33
Bravo Ilka!
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450