Ilka Štuhec do osmega mesta v Trbižu, Delago zmagala pred domačim občinstvom

Stopničke v Trbižu FOTO: Profimedia

Tekmovalke so morale premagati progo Di Prampero, dolgo več kot tri kilometre, razlike pa so bile na koncu vseeno majhne. O zmagovalnem odru so odločale desetinke sekunde. Najbolje je z vsemi izzivi, ki jih je predstavljala proga, opravila 30-letna Nicol Delago (1:46,28), ki je bila najhitrejša že na petkovem treningu. Delago je startala kot tretja ter za sekundo in šest stotink v cilju prehitela Ilko Štuhec, ki je nastopila pred njo s številko 2 in bila za zelo kratek čas vodilna. S številko 6 se je tik za Italijanko zavihtela Kira Weidle-Winkelmann, najboljše pa so bile še na startu.

Lindsey Vonn FOTO: Profimedia

Med njimi tudi z 41 leti daleč najstarejša udeleženka karavane Lindsey Vonn, ki je za zgolj 26 stotink zgrešila 85. zmago v karieri, 46. na smukih. Ameriška šampionka je tekmo končala na tretjem mestu. Že na petem smuku to sezono se je zavihtela na stopničke, zmagala pa je dvakrat v St. Moritzu in Zauchenseeju. To so bile njene 144. stopničke, 71. na smukih. Najhitrejša Slovenka na smučeh Štuhec je želela v Trbižu, kjer si je tekmo zaradi bližine ogledalo tudi nekaj njenih navijačev, pokazati več. Merila je vsaj na stopničke na prizorišču, kjer je pred skoraj 15 leti, ko je bila karavana prav tako v Trbižu, nastopila kot predtekmovalka.

"Vsekakor je bila lepa priložnost, ko pride več navijačev in si tekmo ogleda v živo. Lepo je, čeprav sem že bila tu. Proga je čudovita, hiter smuk, žal sicer je danes malce vreme zagodlo, ampak vseeno na koncu dneva je tudi nekaj dobrih stvari, ki jih lahko vzamem s seboj," je povedala Štuhec v cilju. Zadovoljna je s tem, kako se je pognala s starta, v prvem odseku je imela četrti čas. "Tam, kjer je start superveleslaloma, sem šla preveč na 'ziher' tako kot tudi na petkovem treningu, ko nisem več ujela vrat. Sneg je bil drugačen, bili so nekoliko drugačni pogoji in sem izgubila nekaj časa, pred tretjim vmesnim časom me je enkrat še malce zasukalo, potisnilo še bolj ven, kjer sem spet izgubila nekaj hitrosti in časa, ki ga potem nisem mogla več nadoknaditi. Ne glede na to, kako dober je bil potem spodnji del," je dogajanje na progi opisala Mariborčanka.

Ilka Štuhec FOTO: Profimedia