Ilka Štuhec druga na prvem uradnem treningu

Po odpadlih moških in ženskih smukih pod Matterhornom, v Zermattu oziroma Cervinii, bo prvi decembrski konec tedna tradicionalno v znamenju uvodnih preizkušenj v hitrih disciplinah za alpske smučarke v Severni Ameriki, kjer bodo od petka do nedelje na sporedu dva smuka in superveleslalom. Dvakratna smukaška svetovna prvakinja iz Slovenije Ilka Štuhec se v novo sezono podaja na drugem mestu večne lestvice slovenskih smučark in smučarjev po številu zmag v svetovnem pokalu. Letos bo iskala pot do desete zmage na tekmah svetovnega pokala. Slovenska smukaška šampionka je v Lake Louisu v preteklosti na začetku sezone 2015/16 kot prva Slovenka na tem prizorišču zmagala na dveh smukih, peta pa je bila v superveleslalomu.

To je bil tudi njen prvi veliki met v svetovnem pokalu. Največ, kar 18 zmag, je v Lake Louisu v času svoje kariere osvojila Američanka Lindsey Vonn. Ilka Štuhec je s petimi smukaškimi zmagami najuspešnejša Slovenka v svetovnem pokalu, na štirih smukih, leta 2014 tudi v Lake Louisu, je zmagala Tina Maze, ki je sicer zbrala skupaj 26 zmag. Lani je na vseh treh preizkušnjah v Lake Louisu slavila Italijanka Sofia Goggia, ki je prvi trening končala na repu dvajseterice.

Moška karavana je v Beaver Creeku, kjer bodo prvi smukaški trening skušali še izpeljati. V ZDA so tudi trije Slovenci, Martin Čater, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik.