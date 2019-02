Ilka Štuhec: Fede, zdaj si ti na potezi!

Spomnimo, da so s posebnim letalom iz Maribora poletele Mikaela Shiffrin (svetovna prvakinja v superveleslalomu), Wendy Holdener (svetovna prvakinja v kombinaciji in s Švico zmagovalka ekipne tekme), Ilka Štuhec (svetovna prvakinja v smuku) in Italijanka Federica Brignone.

Zadetek v polno

Četudi je sprva kazalo, da je nekaj povsem nepotrebnega najemati posebno letalo za pot v Are, so v ekipi Ilke Štuhec hitro dobili potrditev, da je bil to najboljši možen ukrep, sploh ob predpostavki, da je želela Mariborčanka nastopiti na domači tekmi svetovnega pokala. Večina tistih tekmovalk in tekmovalcev, ki so na prizorišče svetovnega prvenstva potovali z rednimi letalskimi povezavami, so zaradi močnega sneženja na poti iz Stockholma v Are oz. bližnji Oestersund, kjer je letališče, prenočili kar na letališču in upali, da bo naslednje jutro pogled v nebo lepši. Štuhčeva in potniki na posebnem letalu pa so denimo za poti iz mariborskega letališča do Oestersunda potrebovali vsega 2 uri in 45 minut.