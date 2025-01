Ilka Štuhec ima s St. Antonom neporavnane račune: Zadnji spomini niso najboljši

Edino slovensko predstavnico v hitrih disciplinah v alpskem smučanju, Ilko Štuhec ta konec tedna čaka smuk in superveleslalom v St. Antonu. Organizatorji tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v avstrijskem St. Antonu so sporočili, da zadnji trening smukačic odpade. Razlog je količina novozapadlega snega, zaradi katere je treba na progi opraviti nujna dela.

Ilka Štuhec FOTO: AP icon-expand

Ker so prvi trening v četrtek uspešno izpeljali, se bodo smučarke v soboto lahko pomerile v smuku. Slovenska smučarka Ilka Štuhec je bila 11., najhitrejši čas je dosegla Italijanka Federica Brignone. Povratnica v karavano, Američanka Lindsey Vonn, je bila deseta. Mariborčanka ima z avstrijskim smučiščem sicer še nekoliko neporavnane račune. Na zadnjih treh super G-jih v letih 2023 in 2021 ni zabeležila uvrstitve, najboljši smukaški rezultat v Arlbergu pa je zabeležila leta 2021, ko je bila en dan peta in drugi dan šesta. Izkušena smučarka je pripravljena, da letvico dvigne še višje.

"Treningi v zadnjem obdobju so bili normalni. Po tekmah v St. Moritzu je sledilo nekaj dni počitka in potem trening veleslaloma na Peci. Nato je sledil manjši premor od smučanja in posvečala sem se zadnjemu večjemu vložku kondicije v tej sezoni za naslednje tri vikende tekmovanj," je za uradno spletno stran SZS dejala izkušena mariborska alpinka in podrobno razložila način priprave na "dirkaški" vikend v Avstriji.