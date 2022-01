Ilka Štuhec in Žan Košir zastavonoši na odprtju ZOI v Pekingu

Po poletnih OI, ko so nacionalni olimpijski komiteji prvič izbrali po enega športnika in eno športnico za nosilca zastav svojih držav, se je Mednarodni olimpijski komite odločil, da bo protokol za zimske igre enak, so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije. Leta 2008, ko je Peking gostil poletne olimpijske igre, je zastavo nosila judoistka Urška Žolnir. "Zelo sem počaščena in vesela, da imam to čast. Verjamem, da bo res nekaj edinstvenega, zato že komaj čakam," je ob novici dejala Ilka Štuhec. Mariborčanka je nastopila na olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014, pred štirimi leti je igre v Pjongčangu izpustila zaradi poškodbe. "Super je, da to lahko narediva dva športnika naenkrat, tako enemu ni treba čakati še štiri leta," še pozdravlja možnost izkazovanja enakopravnosti, saj gre za nekaj novega in drugačnega. "Ne vem sicer, kako naj se pripravim na ta nastop, morda mi lahko Žan pomaga?" je ob tem vprašala Žana Košir, ki je Slovenijo že zastopal na treh OI, v Vancouvru leta 2010, Sočiju leta 2014, kjer je osvojil srebrno in bronasto kolajno, ter Pjongčangu leta 2018, kjer je svoj niz odličij zaokrožil na tri. "Ilka, ali kaj treniraš? Pa ne mislim smučarskih zavojev, to vem, da znaš! Mislim, to zastavo. Ali imava midva to zastavo Slovenije?! Hitro 'spakiraj' torbe in se vidiva v Pekingu," je Štuhčevi odgovoril Košir.