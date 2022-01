Ilka Štuhec iz preventivnih (zdravstvenih) razlogov zapušča Cortino

Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec, ki je na sobotnem smuku v Cortini d'Ampezzo osvojila 11. mesto, bo izpustila nedeljski superveleslalom. Razlog za to odločitev so bolečine v desnem kolenu, ki so se pri dvakratni svetovni smukaški prvakinji pojavile med smukaško preizkušnjo, je na svoji spletni strani zapisala Štuhčeva.

V ekipi Ilke Štuhec so po popoldanskem posvetu sprejeli odločitev, da na nedeljskem superveleslalomu ne bo nastopila. To pomeni, da Cortino d'Ampezzo zapušča predčasno. Štuhčeva je med današnjo smukaško vožnjo začutila ostrejše bolečine v desnem kolenu, a ji je kljub temu uspelo smuk končati na 11. mestu. Mariborčanka se bo zdaj odpravila domov, kjer bo opravila diagnostične preiskave, s čimer bo bolj natančno znano, za kakšno vrsto poškodbe gre. V ekipi pred odhodom na olimpijske igre na Kitajskem ničesar ne prepuščajo naključju in zato z nedeljskim nastopom na superveleslalomu ne želijo tvegati poslabšanja zdravstvenega stanja. icon-expand V ekipi Ilke Štuhec upajo, da bolečine v desnem kolenu niso znanilec večjih težav za 31-letno Mariborčanko. FOTO: Damjan Žibert O nastopu na tekmah v Garmisch-Partenkirchnu prihodnji konec tedna se bodo v njeni ekipi odločali po zdravniškem pregledu.