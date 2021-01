Ilka Štuhec izpušča Garmisch, v ospredju priprave na SP

Letošnji obisk Crans Montane Ilki Štuhecne bo ostal v najlepšem spominu. Poleg slabših rezultatov jo je pestila tudi bolečina v desnem gležnju. Štajerka je stisnila zobe, a je bila bolečina prehuda. V želji po popolni sanaciji poškodbe pred SP so se v ekipi odločili, da Štuhčeva ne bo nastopila na tekmah v Garmisch-Partenkirchnu.

"Za mano je slab teden, ki ga želim čim prej odmisliti. Prepričevala sem se, da bo gleženj 'okej', da bi lahko normalno tekmovala. Žal ni bilo tako. Kljub vztrajanju si nekje v podzavesti nisem dovolj zaupala, kar se je kazalo tudi v smučanju, ki je bilo slabo. Razmišljam samo še naprej," je misli po tekmah v Švici strnila Štuhčeva.

Abplanalp: Na silo tekmovati je nesmiselno

V ponedeljek je v Baslu opravila pregled desnega gležnja pri zdravniku Niklausu Friederichu. Diagnoza je pokazala, da nima nobenih strukturnih poškodb, gre za udarnino in nateg vezi desnega gležnja, kar terja nekaj mirovanja brez obuvanja smučarskega čevlja in dodatnega obremenjevanja noge z zavoji, je zapisano na spletni strani slovenske smučarke. Ta teden bo preživela predvsem v družbi fizioterapevtke in kineziologinje Tine Kobale, ki skrbi tudi za kondicijsko pripravo. Vrnitev na snežne površine je predvidena prihodnji teden, ko se bo z ekipo predvidoma podala na zadnji sklop treningov pred svetovnim prvenstvom.

"To je trenutno najbolj smotrna in dolgoročno vzdržna odločitev. Gleženj je Ilko v Crans Montani jasno oviral, na silo tekmovati v Garmischu je nesmiselno, ker nas ne pripelje nikamor, tvegamo pa lahko veliko. Moramo gledati širšo sliko, pred vrati je svetovno prvenstvo in želimo, da Ilka na njem napada, kot to najbolje zna," je ob tem dejal trener Štuhčeve, Švicar Stefan Abplanalp.

V Garmisch-Partenkirchnu bo v soboto in nedeljo na sporedu smuk oziroma superveleslalom, svetovno prvenstvo v Cortini pa se bo začelo 8. februarja.