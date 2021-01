Ilka Štuhec na drugem treningu že kazala zobe

St. Anton bo gostil dve preizkušnji svetovnega pokala za alpske smučarke v hitrih disciplinah. V soboto je na sporedu tretji smuk sezone, v nedeljo pa drugi superveleslalom. Na progi Karla Schranza je bila s časom 1:25,49 najhitrejša češka predstavnica, ki je odlična tudi v deskanju na snegu. Ester Ledecka je bila za 31 stotink sekunde hitrejša od najhitrejših dveh na četrtkovem prvem treningu domačinke Tamare Tipplerin Švicarke Lare Gut-Behrami (1:25,80). NorvežankaKajsa Vickhoff Lie je za Čehinjo na vrhu zaostala pičle štiri stotinke sekunde. Tretji in četrti čas sta vpisali Italijanki, Marta Bassino (+0,14) in Sofia Goggia (+0,16).Ilka Štuhec je na prvem treningu še iskala idealno linijo. Na 24. mestu je njen zaostanek znašal 1,56 sekunde. Tokrat pa ji je vožnja veliko bolje uspela. Peti čas treninga si je razdelila z Avstrijko Nino Ortlieb. "Današnji trening je bil zame kar drugačen od včerajšnjega. Bistveno bolje sem se znašla na progi, popravila nekaj stvari. Čeprav v zgornjem delu me še vedno čaka nekaj dela in popravkov. Naredili bomo še analizo in potem bom v mislih še nekajkrat odpeljala celotno progo tako, kot je treba. Jutri pa poizkusila to pokazati še na tekmi," je po treningu povedala dvakratna svetovna smukaška prvakinja.

Podjetnejša je bila tudi druga slovenska predstavnica na avstrijskem Tirolskem Maruša Ferk, na prvem treningu je bila 37. (+2,34), na drugem pa je vpisala 23. čas (+1,27).