Ilka Štuhec ubranila naslov svetovne prvakinje, z medaljo tudi Lindsey Vonn

Organizatorji so sicer zaradi vetra in slabe vidljivosti močno skrajšali smuk, ki je potekal iz zadnjega (rezervnega) starta. Ilke Štuhec, ki se je na progo podala s startno številko 9, to ni zmedlo in v zgornjem delu je fenomenalno smučala ter si prevozila odločilno prednost pred konkurentkami. Svoje kvalitete je pokazala tudi izkušena Američanka Lindsey Vonn, ki se po tem smuku poslavlja iz smučarske karavane in odhaja v pokoj, ki je zaostala le za Ilko Štuhec in Corinne Sutter, njen zaostanek pa je bil slabe pol sekunde, kar je za tako skrajšan smuk pokazatelj, kako dobro je s progo opravila Mariborčanka. Razočarala je Avstrijjka Ramona Seibenhofer, ki je dobila kombinacijski smuk prav pred Štuhčevo. Tokrat ni imela svojega dne in na koncu za Ilko zaostala za 64 stotink sekunde.