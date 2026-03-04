Naslovnica
Zimski športi

Ilka Štuhec najhitrejša na treningu, a nepravilno prevozila progo

Trento, 04. 03. 2026 13.30

Avtor:
STA
Ilka Štuhec

Mariborčanka Ilka Štuhec je bila najhitrejša na uvodnem treningu smuka pred tekmo za svetovni pokal v Val di Fassi. Štuhec je imela 17 stotink sekunde prednosti, a je nepravilno prevozila progo. Najboljša je bila tako Francozinja Romane Miradoli, srebrna prejšnji mesec na olimpijskih igrah v superveleslalomu.

Druga je bila olimpijska in svetovna prvakinja Breezy Johnson iz ZDA (+0,17), tretja Nemka Kira Weidle Winkelmann (+0,42). Najhitrejša tekmovalka dneva Ilka Štuhec je bila sicer nekaj ur pred treningom s strani članov slovenskih reprezentanc v smučarskih športih kot predstavnica športnikov izvoljena v izvršilni odbor SZS.

"V profesionalnem športu sem na najvišji ravni pridobila ogromno izkušenj – tako v obdobjih uspehov kot tudi v času poškodb in zahtevnih odločitev. Dobro vem, kako pomembno je, da ima športnik ob sebi stabilen sistem, ki mu omogoča, da se lahko v celoti posveti svojemu cilju," je med drugim po izvolitvi dejala 35-letna smučarka.

alpsko smučanje ilka štuhec

Ilka Štuhec izvoljena v Izvršilni odbor SZS športnic in športnikov

KOMENTARJI3

boslo
04. 03. 2026 14.11
Ilka, Ilka
mentorhercul
04. 03. 2026 14.02
A še vedno smuča?
4krogci
04. 03. 2026 13.53
🙈🙈
