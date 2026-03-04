Ilka Štuhec najhitrejša na treningu, a nepravilno prevozila progo

Druga je bila olimpijska in svetovna prvakinja Breezy Johnson iz ZDA (+0,17), tretja Nemka Kira Weidle Winkelmann (+0,42). Najhitrejša tekmovalka dneva Ilka Štuhec je bila sicer nekaj ur pred treningom s strani članov slovenskih reprezentanc v smučarskih športih kot predstavnica športnikov izvoljena v izvršilni odbor SZS.

"V profesionalnem športu sem na najvišji ravni pridobila ogromno izkušenj – tako v obdobjih uspehov kot tudi v času poškodb in zahtevnih odločitev. Dobro vem, kako pomembno je, da ima športnik ob sebi stabilen sistem, ki mu omogoča, da se lahko v celoti posveti svojemu cilju," je med drugim po izvolitvi dejala 35-letna smučarka.