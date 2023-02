Ilka Štuhec najhitrejša na treningu smuka

Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je bila najhitrejša na uradnem treningu smuka pred tekmo za svetovni pokal alpskih smučark v Crans Montani v Švici. Štuhčeva se je na progo pognala s številko devet in s časom 1:26,75 za kar 91 stotink sekunde prehitela do takrat vodilno domačinko Laro Gut-Behrami. Tretja, Američanka Isabella Wright, je za danes zelo hitro Slovenko zaostala že 1,22 sekunde. Uradni preizkus smukaške proge je bil prvi in edini pred sobotno tekmovalno preizkušnjo v smuku. Četrtkov trening so odpovedali zaradi pretoplega vremena, ki je zmehčalo snežno podlago.

icon-expand Ilka Štuhec FOTO: AP V Crans Montani sta v soboto in nedeljo načrtovana smuk in superveleslalom. Edina slovenska tekmovalka v hitrih disciplinah alpskega smučanja v posebnem seštevku discipline zaseda drugo mesto. Boljša je zgolj Italijanka Sofia Goggia, ki ima 108 točk prednosti pred Mariborčanko Ilko Štuhec. Goggia današnjega treninga ni končala in je odstopila. Švicarka Jasmine Flury, presenetljiva zmagovalka smuka na SP v Meribelu, je trening končala na 21. mestu (+2,40). Na startu ni bilo vodilne smučarke v skupnem seštevku svetovnega pokala, Američanke Mikaele Shiffrin. Po tekmah v Crans Montani specialistke za hitre discipline pred finalom sezone v Soldeuu v Andori čaka le še postanek v Kvitfjellu na Norveškem v začetku marca, kjer sta na sporedu smuk in dva superveleslaloma. Ilka Štuhec je na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Meribelu ostala brez odličja. Mariborčanki se napad na tretjo zlato snežinko v smuku ni posrečil. Od 24. slovenske kolajne na SP so Štuhčevo na šestem mestu ločile tri desetinke sekunde. Pred prvenstvom v Franciji je zmagala na smuku za svetovni pokal v Cortini d'Ampezzo ter vpisala še dve uvrstitvi na drugo mesto. V Crans Montani bo lovila svojo 11. zmago in 21. uvrstitev na oder za zmagovalke v svetovnem pokalu. Svetovni pokal za moške se bo po SP nadaljeval konec tedna v ZDA z veleslalomom in slalomom na prizorišču Palisades Tahoe, kjer bo edini slovenski predstavnik Žan Kranjec. Kranjec je veleslalom za naslov svetovnega prvaka v Courchevelu končal na šestem mestu. V posebnem seštevku discipline v svetovnem pokalu je trenutno tretji najboljši veleslalomist sezone.