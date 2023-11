Ilka Štuhec namesto v Švico na priprave na Norveško

Kot je pojasnila vodja ekipe in glavna trenerka Darja Črnko , si želi Ilka Štuhec izkoristiti preostali čas do začetka sezone čim bolj učinkovito. "Zgolj čakanje na lepše razmere v Švici v tem trenutku ni opcija, zato smo se odločili za odhod na Norveško. Kaže, da bodo tam boljši pogoji in bolj stabilno vreme, kar nam bo omogočilo več kakovostnih dni treninga," je dejala mama 33-letne smučarke.

Načrtovani treningi v Zermattu, kjer bo na sporedu tudi prva hitra preizkušnja nove sezone, so v tem trenutku zaradi slabih razmer na ledeniku tvegani. Dvakratna svetovna prvakinja bo zato snežne priprave opravila v smučarskem središču Juvass na Norveškem, kjer so snežne razmere bolj stabilne.

"V Zermattu tako ali tako ne bi mogli trenirati na progi, kjer bo potekal svetovni pokal. Ob tem smo v teh dneh vedno znova prejemali informacije, da so razmere res slabe, fantje in dekleta po več dni skupaj sploh niso trenirali in so naposled zapustili Zermatt," je še dodala.

Na Norveško se Mariborčanka z ekipo odpravlja za sedem dni, nato pa bo sledil začetek smučarske sezone tudi za specialistke za hitre discipline. Prvi smuk bo premierno v švicarskem Zermattu oziroma italijanski Cervinii na sporedu 18. novembra. S tem se bo sezona v hitrih disciplinah začela pol meseca prej kot običajno.