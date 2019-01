Ilka Štuhec: Naslova iz St. Moritza mi nihče ne more vzeti. Tistega ne branim. Napadam novega

Smukače v soboto čaka smuk, ki bo generalka za smukaško preizkušnjo za naslov svetovnega prvaka v Aareju, v nedeljo bo sledil še zadnji moški veleslalom pred svetovnim prvenstvom, na katerem bosta nastopila Štefan Hadalin in Žan Kranjec , ki je v torek na slalomu pod žarometi z visoko startno številko skočil na končno 11. mesto, Hadalin pa v finalnem tveganju potegnil krajšo in odstopil. Najbolj rezultatsko in tekmovalno vroča tekmovalka ta hip Ilka Štuhec se bo pred odhodom na Švedsko ustavila še pod domačim Pohorjem in v petek pred domačimi navijači tekmovala na veleslalomu za Zlato lisico, kjer je bila pred dvema letoma deseta v slalomu in 14. v veleslalomu za končno peto mesto v pohorski kombinaciji. Pred tremi leti je Boštjan Kline v Garmischu prišel do enega svojih največjih uspehov, ko je s startno številko 3 prevzel vodstvo in ga ni izpustil iz rok do nastopa Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja s številko 30. Norvežan je bil prvi, Kline drugi. Hkrati je takrat v Mariboru na veleslalomu za Zlato lisico Ana Drev navdušila domače navijače z drugim mestom, kar so bile njene prve lisičkine stopničke. Če bi obveljal tudi tokrat takšen razplet, ne bi bilo nič narobe. A je Drevova po poškodbi kolena predčasno že končala sezono, Kline pa v tej sezoni na smukih še ni našel rešitve za izhod iz rezultatske vrzeli.

Kline se je srečanju z novinarji odpovedal, ker sta s trenerjem Penom odšla na trening, Klemen Kosi pa je zbolel in je njegov nastop v Garmischu pod vprašajem. Vodja slovenske smučarske stroke Miha Verdniko načrtih ni pretirano ovinkaril: "Načrt ni zapleten. Želimo si čim bolje nastopati in da bodo vsi tekmovalci pokazali svoje najboljše vožnje in smučali tako, kot znajo." Aktualna smukaška prvakinja Ilka Štuhec na svetovnem prvenstvu v Aareju ne želi braniti naslova, ampak napadati novega: "Naslova iz St. Moritza mi nihče ne more vzeti. Tistega ne branim. Napadam novega. Bom poskusila misli usmeriti v to, da gre za zgolj še eno 'tekmo' in se s tem čim manj obremenjevati. Pa bo, kar bo." O smukaški progi v Aareju, ki si jo je ogledovala že lani, ko je bil na prizorišču SP finale sezone svetovnega pokala 2017/18, pa je dejala: "Lani mi je bila kar malce strašljiva, ker sem v času finala sezone komaj začela pošteno smučati in malo izgubiš občutek za strmino, za trše podlage, za hitrost in vse skupaj. Na splošno zgleda proga čudovito in v ponedeljek, ko bom znova tam, bo definitivno bolje, kot je bilo lani." Pred Aarejem jo čaka še domači veleslalom na pohorski lisici, na terenu, ki ga je presmučala največkrat v življenju: "Doma tekmovati je itak vedno najlepše, sploh, če je to v Mariboru, na mojem dvorišču skoraj, je pa to še toliko boljše. Ne glede na vse vremenske pogoje, ki malo nihajo v zadnjem času, je proga odlično pripravljena. Prepričana sem, da bo super dan, z obilo navijanja, in verjamem, da se bomo vse zelo potrudile, da zadovoljimo svoje apetite in tudi publike."