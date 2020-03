Ilka Štuhec ne bo izpustila premierne 'downhillke'

ŠALA DNEVA Arhiv

Na lep, sončen dan se mož in žena odločita, da se bosta užitkom predala kar v parku in si tako popestrila prijeten vikend. In res. Gresta v park in začneta kar na klopci.

Med strastnim seksom ju zaloti policist in ju oglobi: "Vi, gospod, boste plačali 100, vi, gospa, pa 300 evrov." Mož je zmeden: "To že razumem, da ste naju kaznovali, ampak ne gre mi v glavo, zakaj mora žena plačati več." Policist lepo razloži: "Vas sem zalotil prvič, gospo pa že tretjič."